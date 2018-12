Stefano e Benedetta tristi per la finale del Gf Vip: “Vediamo il futuro cosa ci riserva”

Gf Vip, Benedetta e Stefano tristi per la finale: cosa succederà adesso?

Benedetta Mazza e Stefano Sala si separeranno dopo la finale del Grande Fratello Vip. Non si vedranno mai più? È forte la loro voglia di incontrarsi anche al di fuori della Casa, ma prima Stefano dovrà chiarire tutto con Dasha. Non sa se la ritroverà una volta conclusa l’esperienza televisiva. Stefano non ha mai nascosto la sua confusione: Benedetta non gli è indifferente, anzi. E sa che potrà contare sempre su di lei. Vorrebbe almeno che, se Dasha dovesse ancora aspettarlo, rimangano amici. Non sappiamo cosa deciderà di fare Benedetta Mazza perché è palese che si sia innamorata di lui. I suoi occhi parlano chiaro!

Finale Grande Fratello Vip: Stefano Sala messo davanti a una scelta

Nella notte Stefano ha detto delle parole importanti a Bendetta, che ha trattenuto a stento l’emozione. Non riesce a credere che siano giunti alla finale del Gf Vip 2018 e che, da domani, le loro vite non saranno mai più le stesse. Siamo certi che li rivedremo in qualche programma televisivo: ma da amici o da fidanzati? Il modello ha dei grandi dubbi sul suo futuro: “Cerco di pensare il meno possibile a quello che accadrà nelle prossime ore. Vediamo il futuro cosa ci riserverà”. Benedetta è emozionatissima e non smetterà mai di ringraziare Stefano per tutto quello che ha fatto per lei: “Siamo entrati in modalità ‘sta finendo’. Questo ultimo giorno è parecchio strano. Ho provato un’esperienza unica e irripetibile dall’inizio alla fine. Sono molto felice per questo. Mi sono permessa di essere debole mentre fuori la debolezza è un lusso che non mi permetto”.

Gf Vip 2018 news: chi vincerà il reality show?

Silvia Provvedi ha confermato che Benedetta è innamorata di Stefano: “Lei nutre qualcosa di molto profondo per Stefano. Lo si legge dagli occhi”. E Silvia prova qualcosa per un ragazzo? Ha fatto una confessione su colui che sarà il padre dei suoi figli. Sarà forse lei la vincitrice del Gf Vip? O forse Benedetta? Potrebbe sorprendere tutti la vittoria di un personaggio in particolare!