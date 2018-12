Grande Fratello Vip, Silvia Provvedi fidanzato: “Freno! Voglio il padre dei miei figli”

Fidanzato Silvia Provvedi: la confessione al Gf Vip 2018

Silvia Provvedi vuole che il suo prossimo fidanzato sia quello giusto. Deve avere tutti i requisiti per diventare il padre dei suoi figli. Chiuso il capitolo “Fabrizio Corona“, la gieffina ha ripreso in mano la propria vita e aprirà il suo cuore solo a chi se lo merita. Non si accontenterà più. L’esperienza al Grande Fratello Vip le ha permesso di crescere a di avere una visione più matura dell’amore. Nella sua prossima relazione, vorrà andare coi piedi di piombo. Ma non ha già una relazione in corso? Le ultime dichiarazioni di Silvia del Gf Vip 2018 hanno mandato in confusione i telespettatori, visto che recentemente si è parlato parecchio del presunto fidanzato di Silvia Provvedi.

La vita privata di Silvia Provvedi: chi sarà il padre dei suoi figli?

La bruna delle Donatella ha ricevuto una dedica d’amore qualche giorno fa e questo ha dato a tutti la conferma che fosse davvero innamorata di qualcuno. Ma la verità forse è un’altra? Ecco cosa ha confessato a Benedetta Mazza: “Vorrei essere serena, ma non lo sono. Voglio una vita normale, ma non la voglio davvero così. Oggi freno. Il prossimo fidanzamento sarà serio perché il mio uomo dovrà essere il padre mie figli. Da questo momento dico basta a love story. Noi donne capiamo quando non è il caso”. Benedetta – che ha ricevuto una stupenda dedica da Stefano Sala a un giorno dalla finale del Gf Vip 3 – ha ascoltato attentamente Silvia e ha provato a darle dei consigli.

Finale Grande Fratello Vip: le vite dei concorrenti cambieranno

Dopo l’ultima puntata del Grande Fratello Vip (avete letto le nostre anticipazioni, vero?) le vite di tutti i concorrenti sicuramente cambieranno: Silvia farà chiarezza nella sua vita privata, Walter Nudo potrebbe ritornare insieme alla moglie e scopriremo se davvero la storia di Giulia e Francesco sia destinata a durare, visto che “qualcosa” sembra essere cambiato!