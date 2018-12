Giulia Salemi, dopo il Gf Vip sta cambiando qualcosa? La risposta che chiarisce tutto

Giulia Salemi e Francesco Monte dopo il Gf Vip 2018, lei non teme nulla

Le malelingue si sono spesso divertite dopo il Gf Vip 2018 a diffondere cattive voci su Giulia Salemi e Francesco Monte. News e pettegolezzi sui due infatti sono tutt’altro che entusiasmanti, nel senso che c’è chi proprio non riesce a credere a questa storia d’amore e pensa che i due in realtà non riusciranno a portare avanti alcuna conoscenza seria. I fan sono tanti insomma, però i detrattori sono altrettanti. Ma veniamo subito al dunque e vediamo come Giulia sta affrontando questo periodo di lontananza dal suo Francesco.

Gf Vip 2018, l’amore di Giulia Salemi è più forte che mai

Tra le storie Instagram della Salemi abbiamo trovato tanti post di fan che tifano per lei e per la sua storia d’amore. Tra questi post ce n’è proprio uno pubblicato da lei in cui si vede una foto di Francesco e Giulia che si abbracciano con un commento sinteticissimo: la Salemi ha messo un cuore e un “-1” dimostrando che a lei manca davvero Francesco. Si sta parlando moltissimo delle ultime novità che hanno coinvolto Stefano e Benedetta (e Dasha) ma non sono in pochi coloro che si chiedono se Giulia cambierà atteggiamento dopo la fine del Grande Fratello Vip, anche a fronte delle tante cose che Francesco ha detto sul suo conto.

News Giulia e Francesco: la coppia tra i trending topic del Grande Fratello Vip 3

Lei ovviamente ora ha messo a tacere le malelingue dopo i messaggi di qualche notte fa, quando non è riuscita a dormire per niente, e con un cuore ha lasciato intendere che nulla è cambiato. E non è solo lei tra i più chiacchierati della Gf Vip 2018: stanno facendo discutere moltissimo anche Elia e Jane per uno scoop recentissimo, e in molti non hanno gradito per niente le recenti e ingiustificate accuse a Walter Nudo. E che dire del fidanzato di un'ex gieffina che si è spogliato all'improvviso scatenando la sua gelosia? Ne stanno succedendo di cose insomma.