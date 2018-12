Anticipazioni finale Grande Fratello Vip 2018: vincitore e sorprese del 10 dicembre

Gf Vip 2018, le anticipazioni sulla finale di lunedì 10 dicembre

Lunedi 10 dicembre andrà in onda la finale del Grande Fratello Vip 2018 e non mancano le anticipazioni. Come è facile pensare, l’ultima puntata del reality show sarà dedicata al bilancio di chiusura. Ci saranno sorprese e video riassuntivi del percorso di ogni finalista, in attesa di eleggere il vincitore del Gf Vip 3. In finale ci sono già Silvia Provvedi, Francesco Monte, Andrea Mainardi e Walter Nudo. Il quinto finalista verrà dichiarato direttamente domani sera tra Stefano Sala e Benedetta Mazza: su di loro è stato aperto un televoto per scegliere chi merita la finale e verrà chiuso in diretta domani. Dunque sarà questa la prima cosa che farà Ilary Blasi nella finale del Gf Vip, poi cos’altro succederà? Proseguiamo con le anticipazioni per lunedì 10 dicembre.

Anticipazioni Grande Fratello Vip 2018: il meccanismo della finale

Una volta scoperto il quinto finalista, che potrebbe essere Stefano ma non escludiamo colpi di scena – secondo qualcuno non meriterebbe né lui né Benedetta -, Ilary aprirà il televoto per scegliere il vincitore del Grande Fratello Vip 2018. Naturalmente le anticipazioni non rivelano il nome del fortunato che vincerà centomila euro (la metà andrà in beneficenza), ma possiamo immaginare il meccanismo in base alle finali degli anni scorsi. Durante la puntata di lunedì 10 dicembre, Ilary aprirà e chiuderà il televoto più volte e in base ai voti arrivati dichiarerà il quinto classificato, il quarto e così via. Fino allo scontro finale a due: gli ultimi concorrenti rimasti lasceranno la Casa insieme, spegneranno le luci come da tradizione e arriveranno in studio. Qui scopriremo il vincitore del Gf Vip 2018, che potrebbe essere un concorrente a sorpresa contro ogni previsione! Durante la puntata finale comunque ci saranno grandi sorprese per tutti i finalisti.

Finale Gf Vip 2018: anticipazioni sull’ultima puntata del 10 dicembre

C’è chi vorrebbe vedere arrivare Celine per Walter e rivivere certe emozioni. Andrea potrebbe riabbracciare la sua fidanzata visto che ha raggiunto il limite. È facile che possa rientrare in Casa Giulia Salemi per Francesco: qualcuno si aspetta un passo indietro, ma proprio oggi lei ha messo in chiaro come stanno le cose. Per Silvia arriverà di nuovo Giulia? Difficilmente invece riusciremo a scoprire nella finale del Grande Fratello Vip se Stefano Sala troverà Dasha ad aspettarlo. Soprattutto dopo le ultime ed emozionanti parole che il modello ha dedicato a Benedetta! Insomma la puntata sarà dedicata alla conclusione di questa terza edizione e non mancheranno i filmati della Gialappa’s Band, che intanto è tornata in TV con un programma molto divertente. Le anticipazioni sulla finale del Grande Fratello Vip 2018 terminano qui, adesso la parola passa a voi: avete già in mente il vostro vincitore?