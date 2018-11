Mai dire talk nuovo programma della Gialappa’s Band: quando e dove andrà in onda

Mai dire talk è il nuovo programma della Gialappa’s Band: quando andrà in onda

Dopo il Grande Fratello Vip, la Gialappa’s Band arriverà con il nuovo programma Mai dire talk su Italia 1. Se ne parla da un po’ a dire il vero, ma la messa in onda era slittata. Oggi abbiamo una nuova data d’inizio per Mai dire talk: è giovedì 29 novembre, salvo nuovi rinvii ovviamente. Andrà in onda in prima serata e questo fa supporre che non ci saranno più puntate del Gf Vip 2018 di giovedì, visto che la Gialappa’s è impegnata anche nel reality show. Proprio questo è stato il motivo per cui la messa in onda di Mai dire talk è slittata questo autunno, per cui Mediaset dovrebbe evitare lo scontro interno dal 29 novembre in poi. I Gialappi Marco Santin, Carlo Taranto e Giorgio Gherarducci tornano in televisione con un programma tutto loro e per questo c’è molta attenzione su Mai dire talk.

Gialappa’s Band su Italia 1 con Mai dire talk: il cast

Grazie a un’anteprima di Blogo scopriamo anche il cast di Mai dire talk. La Gialappa’s Band avrà delle spalle nel nuovo programma, primo fra tutti Mago Forest. Anche lui è una certezza per gli appassionati del genere televisivo e porterà con sé una buona fetta di pubblico affezionato. “Non sarebbe molto meglio fare un talk più spumeggiante, effervescente, più frizzante? Sono pronto”, queste le parole di Mago Forest nel nuovo spot pubblicitario del programma. E ancora nel cast dovrebbe esserci Brenda Lodigiani, mentre pare ci saranno due giornaliste che affiancheranno Forest, ma al momento non si conoscono ancora i nomi dei volti scelti. Bisogna aspettarsi una replica del mai dimenticato Mai dire gol? Molti lo sperano!

Mai dire talk della Gialappa’s Band: quante puntate sono?

Quante puntate saranno? Mai dire talk inizialmente era programmato per riempire sei prime serate, ma sono raddoppiate. Saranno ben 12 gli appuntamenti, intervallati dalla pausa natalizia. In attesa del nuovo programma Mai dire talk della Gialappa’s Band e Mago Forest, non dimenticate l’appuntamento con i Gialappi di stasera nella decima puntata del Grande Fratello Vip 2018!