Anticipazioni Gf Vip 2018 puntata 12 novembre: doppia eliminazione in arrivo

Anticipazioni Grande Fratello Vip 2018, nella decima puntata ci sarà la doppia eliminazione

Abbiamo le anticipazioni del Grande Fratello Vip per la puntata di lunedì 12 novembre 2018. Sarà il decimo appuntamento di questa terza edizione con protagonisti i personaggi famosi ed è giunta l’ora della doppia eliminazione. Come avverrà? Ci sarà una catena di salvataggio? Il classico modo per dar vita alla seconda eliminazione in puntata è proprio questo, ma non escludiamo l’ipotesi che gli autori possano aver studiato altri modi. Nel caso dovessero esserci giochi e salvataggi diversi dalla catena per la doppia eliminazione del Gf Vip, speriamo almeno che facciano tornare le nomination e che i nominati non vengano definiti come nelle ultime puntate. Il pubblico inizia a sentirne la mancanza, anche perché le nomination sono una colonna portante del reality show.

Gf Vip 2018, anticipazioni lunedì 12 novembre: cosa succederà nella decima puntata

La doppia eliminazione della decima puntata porterà squilibri nella Casa? Tutto dipenderà da come avverrà. Intanto, ci ha pensato Cecchi Paone a creare scompiglio durante la settimana. Ha fatto piangere Ivan e Giulia Provvedi, poi si è scontrato con Silvia e di sicuro si parlerà della loro lite. Le gemelle potrebbero essere protagoniste anche del gossip al Gf Vip. Le anticipazioni sulla puntata di lunedì 12 novembre non rivelano esattamente chi saranno i protagonisti della serata, oltre a Cecchi Paone e le sue litigate (ed è stato anche attaccato da fuori!). Però si potrebbe parlare del famoso Malefix innamorato di Silvia, oppure gettare in confusione Giulia Provvedi con la segnalazione sul fidanzato Gollini. Insomma, come sempre gli argomenti non mancherebbero, ma vedremo se e cosa Ilary e Alfonso tireranno fuori dal cappello. Più probabile che si parli di Monte e Salemi, visto che ci sono stati passi in avanti tra loro. Come di Stefano Sala e Benedetta: c’è stato un bacio nella notte?

Anticipazioni Gf Vip 2018: l’eliminato della decima puntata

Ma visto che il pubblico del Gf Vip si è molto appassionato alla storia tra Jane e Elia, Ilary potrebbe mandare in onda il filmato in cui Lory invita l’attrice a riflettere sulla sua relazione con Gianmarco. Terminiamo le anticipazioni del Grande Fratello Vip 2018 su lunedì 12 novembre con l’eliminato della decima puntata: difficile fare previsioni in questa edizione, come vi abbiamo già detto altre volte. Soprattutto perché il televoto è aperto al contrario. Ovvero si chiede di salvare qualcuno e non di eliminare. Tra Cecchi Paone, Stefano Sala e Andrea Mainardi dovrebbe rischiare più il primo dei tre. Ma non potremmo metterci la mano sul fuoco.