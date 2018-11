Jane Alexander, primi dubbi su Elia Fongaro? Gianmarco un chiodo fisso al Gf Vip

Gf Vip 2018, Jane Alexander ha dubbi su Elia e Gianmarco? Lory la getta in confusione

Al Gf Vip, nel tardo pomeriggio, Jane Alexander si è confidata su Elia e Gianmarco in una chiacchierata con Lory Del Santo. Quest’ultima era curiosa di sapere se Jane sa già cosa dirà a Gianmarco, il suo ormai ex fidanzato. Lei ha risposto di pensare molto a questa cosa e di non essere certa di cosa dirà o cosa proverà. Jane ha spiegato che lei e Gianmarco vivono insieme, hanno preso casa in affitto insieme quindi è casa di entrambi. Inoltre, Jane ha detto di essere certa di non voler convivere con Elia: ha i primi dubbi sul giovane modello? Semplicemente non vuole iniziare un’altra convivenza con un altro uomo a causa del figlio Damiano. E su questo è stata categorica. “Non so dirti esattamente come mi sentirò quando lo vedrò. Però… Io penso tanto. Però credo che comunque una separazione di un certo tipo sia necessaria. Non penso che io adesso torno a casa e mi dice che va tutto bene. O che io dico scusami. Lui sarà giustamente arrabbiato? Deluso, triste?”, ha detto Jane a Lory che le suggeriva di dare una possibilità al rapporto con Gianmarco.

Jane Alexander vuole chiarire con Gianmarco, poi penserà a Elia

Lory ha ribattuto: “Lui sarà svuotato, si domanderà tante cose. Però se è un uomo intelligente capisce anche cos’è stare in un contesto diverso e incontrare una persona eccezionale. Non hai incontrato uno qualsiasi, ma una persona speciale. Che può piacere o meno”. Jane ha confermato il pensiero dell’altra concorrente: “Lui ha detto che può succedere che si incontri un’altra persona, o qualcosa di simile”. L’incontro di ieri sera con Elia sembrava non dare spazio ad alcuna possibilità di rivedre Jane insieme a Gianmarco, così come lui sembra intenzionato a voltare pagina. Eppure le parole di Lory sembrano aver fatto segno. Ha anche suggerito di prendersi del tempo per capire cosa c’è davvero con Elia, magari facendo un weekend con lui. Ecco cosa ha risposto Jane: “Gianmarco vorrà parlare. E certo che parlerò, certo che glielo devo. Sono disposta a parlare per tutto il tempo necessario che lui vorrà. Quello che è successo tra me e Gianmarco non c’entra niente con quello che è successo tra me e Elia. Nel senso, sarebbe successo ugualmente. Non faccio il weekend con Elia prima di aver avuto un chiarimento con Gianmarco, non credo sia disposto ad aspettare”.

Jane confusa al Gf Vip: Lory Del Santo la fa riflettere su Gianmarco

Lory ha poi detto cose sulla situazione tra Jane, Gianmarco ed Elia che hanno gettato l’attrice in confusione, annuiva e sembrava assorta nei suoi pensieri. Ecco cosa ha detto la Del Santo: “Lui spera che tu ti chiarisca le idee, se ti vuole veramente bene. Se ama delle cose di te che non trova in altre, perché non sei uguale alle altre, lui soffre ma ti dà la chance e aspetterà che tu ti chiarisca. Poi ti lascerà andare, ma fino a quando non hai chiarito dentro lui ti aspetta secondo me. Non ti sto dicendo cosa è giusto e cosa sbagliato, in questo caso esiste solo il riflettere e anche valutare diverse opzioni. Andare sparati su una, se manchi il colpo… Invece ti metti in difesa, cerchi di proteggerti. Hai altri impegni quando esci, tuo figlio e il lavoro. Sarai già piena di questi impegni. Secondo me accadrà tutto naturalmente”. Lory ha dato a Jane uno spunto su cui riflettere? Starà pensando alla possibilità che, trovandosi davanti Gianmarco, tutto potrebbe ricominciare? Avrà ancora tempo e modo per riflettere, anche se, come ha detto la Del Santo, tutto avverrà in modo naturale quindi è inutile programmare le cose.