Jane Alexander benda al Grande Fratello Vip: problema a un occhio

Grande Fratello Vip, Jane Alexander partecipa alla finale con una benda sull’occhio: cosa è successo all’attrice?

Jane Alexander ha avuto per tutta la puntata del Gf Vip 2018 una benda sull’occhio. Ha un problema che non può nascondere. Ha cominciato ad accusare il dolore durante la puntata di ieri di Domenica Live, dove è stata intervista da Barbara d’Urso insieme al suo attuale fidanzato Elia Fongaro (e sì, adesso sono una coppia a tutti gli effetti!). Jane, che non rinuncia mai al suo stile, ha deciso di coprire la garza con una benda particolarissima che è saltata subito all’occhio – scusate il gioco di parole – dei telespettatori, che si sono chiesti cosa fosse successo all’attrice.

Jane Alexander spiega il suo problema all’occhio

Nulla di grave, ovviamente. La Alexander ha evitato inutili allarmismi con un post pubblicato su Instagram: “Ho un occhio appiccicato, ma per ora fa meno male rispetto a ieri, per fortuna. Comprerò il collirio e terrò le dita incrociate”. Durante l’inverno questi problemi non sono inusuali. In linea di massima, Jane sta bene, anche se ha dichiarato più volte che è stato difficilissimo tornare alla normalità. Ma grazie a Elia Fongaro è riuscita a trovare la serenità. Anche Giulia Salemi può dire di essere serena perché Francesco Monte le ha fatto un’importante confessione.

Elia e Jane dopo il Grande Fratello Vip: l’amore durerà a lungo?

La storia di Jane Alexander ed Elia Fongaro continua. L’attrice ha chiarito tutto con l’ex Gianmarco e ha iniziato un nuovo capitolo della sua vita assieme all’ex velino. Non sa quanto durerà questa storia d’amore, ma è certa che se la vivrà senza riserve. Senza fare gli stessi errori del passato. Vuole essere felice con o senza Elia. L’esperienza al Grande Fratello Vip le ha permesso di capire tanto di lei e delle persone più importanti della sua vita.