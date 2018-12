Silvia Provvedi, fratello Matteo al Gf Vip: il bellissimo gesto alla finale

Fratello Silvia Provvedi al Grande Fratello Vip: una grande sorpresa

Il fratello di Silvia e Giulia Provvedi ha fatto finalmente la sua comparsa al Gf Vip 2018. L’ex di Fabrizio Corona non lo vedeva ormai da mesi e, nella Casa, ha più volte confidato alle sue amiche che avrebbe voluto riabbracciarlo molto presto. La finale del Grande Fratello Vip è stata il momento ideale per rendere possibile il loro magico incontro. Matteo, il fratello di Silvia, vive a Ibiza e non ritorna spesso in Italia. La ragazza sente spesso la sua mancanza perché, per lei, è una colonna portante e ha saputo darle dei consigli preziosi in un anno piuttosto difficile della sua vita.

Il rapporto speciale di Silvia e Matteo, fratelli inseparabili

“Io e Giulia abbiamo un fratello speciale di sei anni più grande di noi – ha spiegato Silvia Provvedi al Gf Vip –. Ci ha visto crescere. Io e lui ci siamo legati tantissimo in quest’ultimo anno. Ci siamo conosciuti fino in fondo. Una spalla. Lo amo da morire! Lui è stato per me un secondo padre. Grazie per aver accettato tutte le mie scelte e per non avermi giudicata”. Anche Francesco Monte ha ricevuto una sorpresa speciale: una finale dove la commozione non è di certo mancata!

Le ultime curiosità del Grande Fratello Vip 3

Non sono mancate nemmeno le curiosità (avete capito perché Jane Alexander ha una benda sull’occhio?) e questa sera abbiamo conosciuto anche il fratello di Silvia Provvedi: “Non ci vediamo da mesi. Silvia, il mio cuore è sempre con te. Io ho fatto ogni volta il tifo per te e per la tua felicità perché la te la meriti davvero. Sei speciale”. Silvia non ha vinto il Grande Fratello Vip, ma è stata sicuramente una dei personaggi più interessanti di questa edizione, proprio come Benedetta e Stefano, che adesso devono prendere una decisione importante!