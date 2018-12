Grande Fratello Vip: Walter Nudo è il vincitore dell’edizione 2018

Walter Nudo ha vinto il Gf Vip 2018: la finalissima senza colpi di scena

La finale del Grande Fratello Vip ha incoronato lui: Walter Nudo è il vincitore del programma dopo puntate e puntate di confronti, litigi e scontri, momenti di tensione e indecisione, affetto e vicinanza che ci hanno fatto conoscere uno per uno i concorrenti di quest’edizione. In molti credevano che avrebbe vinto Francesco Monte ma, com’è ormai noto a chi segue i reality show, non sempre i concorrenti amatissimi riescono ad arrivare alla vittoria: può succedere che ci sia qualcuno che abbia meno nemici, diciamo così, perché in genere chi è amato è anche colui che si è esposto parecchio. Sono tanti gli esempi: pensate soltanto alla vittoria di Alessia Macari che non aveva creato chissà quali dinamiche all’interno della sua edizione. Walter comunque ora può godersi la sua vittoria ed essere fiero di ciò che ha fatto all’interno del programma: riuscire a conquistare così tante persone non è da tutti!

Le coppie del Gf Vip: quale futuro per Benedetta e Stefano? Sorpresa per il modello in studio

Che avrebbe vinto Walter lo avevamo capito da molto tempo, in realtà: è stato un concorrente che è riuscito a unire i due gruppi e che nonostante le voci sulle presunte strategie dei finalisti (che a questo punto non erano poi così tanto inventate…) è riuscito a portare solarità in casa e a non creare mai malumori. Non è stato solo lui il protagonista della puntata, questo lo sapete bene: Stefano ha potuto incontrare ad esempio la sua bellissima Bubi, accompagnato da Dayane Mello, ed è stato proprio lui a vincere contro Benedetta col 51% dei voti, salvo poi perdere contro Walter. Chissà cosa farà da domani in poi, visto che le ultime su lui, Benedetta e Dasha stanno facendo davvero chiacchierare il Web. Una cosa è certa, cioè che a Benedetta mancherà non solo lui ma proprio tutto il contesto: “Già ho malinconia della casa – queste le sue parole, una volta arrivata in studio – è stata un’esperienza meravigliosa”.

Gf Vip 2018, tra Giulia e Francesco sarà vero amore? “Nel bene o nel male mi sono raccontato a cuore aperto”

La seconda sfida ha avuto come protagonisti Andrea Mainardi e Francesco Monte: erano gli unici mai andati al televoto e il Gf Vip ha ovviamente deciso di farli passare per il giudizio del pubblico. Andrea è riuscito a vincere contro Monte con una percentuale piuttosto alta: Francesco infatti ha ricevuto il 57% dei voti contrari. Nonostante l’eliminazione può dirsi davvero soddisfatto perché col Gf Vip è riuscito ad affrontare i suoi demoni e a rinascere: “Quello che più mi si addice al momento – ha raccontato a Ilary Blasi una volta arrivato in studio – è una fenice. Non immaginavo di viverla fino a questo punto perché mi ero ripromesso di toccare delle cose ma in modo superficiale. Nel bene o nel male mi sono raccontato a cuore aperto”.

Francesco e Giulia si vedranno dopo la finale? Oltre i pettegolezzi c’è la famiglia

Su Giulia invece non ci ha convinto moltissimo nonostante le parole dette in puntata per quanto emerso pochissime ore fa. Lui comunque non ha dato un due di picche alla Salemi: “Le basi ci sono – ha spiegato a Ilary prima che Giulia andasse a prenderlo –, però io da qui a parlare di amore vero e proprio… Sono una persona che ci va molto cauta”. Lo scetticismo su Francesco e Giulia lo ha mostrato proprio poco prima della diretta anche un’ex gieffina che ha rilasciato delle dichiarazioni molto importanti anche sul fatto che i due non si incontreranno dopo la puntata. Cosa che ha fatto discutere parecchi e che ha indignato alcuni. La sorpresa del fratello di Francesco, Stefano, ci ha fatto però dimenticare tutto e ci ha ricordato che Francesco non è riconducibile solo a Giulia: Francesco è molto altro e la sua storia, dal bullismo alla perdita della mamma, è meravigliosa. Ed è stato bellissimo che lui l’abbia condivisa con tutti noi.

Le sorprese a Walter Nudo e Andrea Mainardi: momenti bellissimi in finale

Il meccanismo con cui si è arrivati alla finalissima è stato semplicissimo: dopo la seconda sfida i quattro rimasti hanno dovuto pescare delle piramidi; le coppie con la base dello stesso colore sarebbero andate al televoto. E fu così che Andrea si scontrò con Giulia, e Walter con Stefano. Bei momenti anche in questa terza parte della trasmissione: Walter ha potuto riabbracciare i suoi figli stupendi, e ha svelato anche un doloroso aneddoto sul suo passato, mentre Andrea ha ricevuto un messaggio stupendo dal suo amatissimo papà (dopo aver abbracciato Tripolina, che di recente lo aveva mandato in crisi). Una bellissima finale insomma: il Gf Vip 2018 ha saputo raccontare i suoi protagonisti nel migliore dei modi facendoci ripercorrere questi due mesi. E dando la giusta attenzione anche al vincitore. Sì, proprio a lui: Walter Nudo!