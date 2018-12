Walter Nudo figli, al Gf Vip 2018 il racconto inaspettato: “Il piccolo non parlava più”

Gf Vip 2018, Walter Nudo riabbraccia i figli: un bellissimo momento nella finale

I figli di Walter Nudo sono volati a Roma per riabbracciare il loro papà nella finale del Grande Fratello Vip 2018. Non si vedevano da un po’ di mesi, non riescono spesso a stare tutti e tre insieme ma stasera è successo e la felicità di Walter era alle stelle. Il concorrente era praticamente incredulo, non riusciva a credere di stringere i figli Martin e Elvis tra le sue braccia. La sorpresa per lui è arrivata durante il televoto con Stefano Sala, che come previsto ha vinto proprio Walter. Ilary Blasi ha voluto parlare dei figli di Walter ripensando a una sua frase di qualche settimana fa, perché quando ha parlato con i figli via Skype aveva voluto chiedere loro scusa.

Walter Nudo racconta i problemi del figlio più piccolo durante l’Isola dei famosi

Per questo motivo, Ilary ha chiesto a Walter perché queste scuse ai suoi figli Elvis e Martin. La spiegazione di Walter ha spiazzato tutti – così come una rivelazione di Monte su Giulia e Cecilia! – e riguarda naturalmente la sua prima esperienza nei reality show. Riguarda l’Isola dei famosi di quindici anni fa, quando i suoi figli avevano 6 e 3 anni. Il gieffino ha raccontato dei problemi avuto dai figli durante l’Isola: “Il piccolino non parlava più all’asilo. Si era chiuso in un cerchio, ha alzato la mano un lunedì mattina e ha detto ‘Mio papà è andato su un’isola e non è più tornato’. È stata dura”. Il racconto non finisce qui, perché ha poi aggiunto che quando lo hanno chiamato qualche anno fa per un reality lui ha rifiutato: “Erano ancora piccoli i ragazzi. Quest’anno ho accettato e stare lontano da loro e non sentirli è stata dura. Per me ma anche per loro. Ho chiesto scusa per questo, perché per colpa delle mie cose devono andare incontro alla sofferenza, anche se più lieve”.

Walter Nudo figli: Elvis e Martin al Grande Fratello Vip 2018

Walter si è aperto molto in questo Gf Vip, ha anche raccontato la sua difficile infanzia e ha parlato spesso dei suoi figli. Elvis e Martin stasera sono corsi dal loro papà. Inizialmente in Casa è entrato solo Martin e ha detto che suo fratello Elvis non era riuscito ad andare a Roma. C’è stato un lungo momento in cui si sono abbracciati così forte che non si riusciva a sentire neanche ciò che si dicevano. Appena Ilary ha dato la parola a Walter, il suo primo pensiero è andato a Elvis, che intanto stava entrando in Casa perché c’era anche lui! Walter ha potuto abbracciare i suoi figli insieme e non succede spesso: “Ci siamo visti quest’estate ad agosto, e ci siamo visti sette mesi prima. Sono meravigliosi, hanno un grande cuore”. Non sono mancati i complimenti dallo studio per questo bellissimo incontro, anche se dopo il Gf Vip Walter scoprirà parole non tanto carine sul suo conto. I ragazzi invece lo hanno descritto come un papà meraviglioso ed eccezionale. Dopo l’incontro, non poteva mancare il grande abbraccio con Andrea Mainardi, che è corso da lui appena i figli sono usciti.