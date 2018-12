Lory Del Santo svela tutto su incontro tra Francesco e Giulia, e su Andrea: “Protetto”

Grande Fratello Vip, parla Lory Del Santo: “Di bontà ce n’era poca, alcune brave a fare il doppio gioco”

Lory Del Santo è stata una delle grandi protagoniste del Grande Fratello Vip 2018. Non è arrivata in finale, ma ha dato molto nella Casa ed è arrivata al pubblico. Lory è stata ospite di Ultime dalla Casa e ha parlato con Emanuela Gentilin di tutto ciò che è successo in questa terza edizione. A partire dal suo percorso: “Ho cercato di vivere da concorrente normale, ho cercato in tutte le maniere di nascondere la debolezza. Ogni tanto ho avuto qualche emozione che ho esternato perché è impossibile in certi momenti”. Lory ha detto però di avere avuto l’impressione che in casa “di bontà ce n’era poca” e che gli abbracci, che tutti davano quasi a tutti, nascondevano ben altro: “Tutti ti abbracciano per scoprire come fare per eliminarti. Ci sono state alcune brave a fare questo doppio gioco”. Parole dure contro alcuni concorrenti che hanno condiviso con lei questa avventura!

Lory Del Santo conferma le voci su Francesco e Giulia: le sue parole dopo il Gf Vip

Ma la Del Santo ha anche affrontato l’ultimo gossip del Gf Vip che riguarda Francesco e Giulia. Monte infatti ha spiazzato tutti dicendo di non volere vedere subito Giulia e a quanto pare lo aveva confessato anche a Lory: “Lui effettivamente l’ha detta a me questa cosa. Ho parlato con Giulia e ha detto ‘No no assolutamente, lui scherzava’. Quindi speriamo che scherzasse”. Pare quindi che Giulia abbia smentito tutto ritenendolo uno scherzo e sia convinta di passare i primi momenti fuori dalla Casa con Francesco. Probabilmente però quest’ultimo non scherzava affatto, perché ha spesso detto che avrebbe voluto subito passare del tempo con suo fratello e suo padre. Tuttavia, Lory si è fatta una buona opinione di lui: “Francesco mi è piaciuto perché è stato un protagonista attivo. Lui si è esposto con molta precisione, ha qualcosa da dire e oltre ad essere un bel ragazzo mi piace per questa sua capacità di inserirsi in vari argomenti”. Fa il tifo anche per Walter Nudo, anche se per qualcuno ha giocato come all’Isola.

Gf Vip, Lory affonda Silvia Provvedi e attacca Stefano e Benedetta

Ma cosa ne pensa invece di Stefano e Benedetta, che fino all’ultimo giorno si sono mostrati più che amici? Secondo Lory, la Mazza si sarebbe innamorata durante il Gf Vip. Stefano invece avrebbe potuto evitare qualche atteggiamento, considerando che ha una fidanzata ad attenderlo (forse) fuori: “Io penso che comunque una persona che ha una fidanzata non dovrebbe fare queste effusioni. Forse sono leggermente all’antica ma è meglio chiarire prima, a meno che non fosse d’accordo con la fidanzata esterna”. Attenzione però, perché Lory ha sferrato un bell’attacco contro Silvia Provvedi! Hanno avuto una forte discussione qualche settimana fa, poi c’è stato un chiarimento e Lory aveva anche pianto per Silvia. Eppure non si è fatta un’opinione positiva su di lei: “La Provvedi è una persona troppo volgare e aggressiva. Dice cose giuste ma alla prima occasione vorrebbe affondare chiunque”. Le Donatella hanno raccolto diverse critiche negli ultimi giorni. Cosa pensa invece di Benedetta Mazza? “Non ha sbagliato niente ma è stata inutile e a volte non facendo nulla vai avanti, quindi è una tecnica positiva”. Sul fatto che sia stata inutile trova conferma anche nelle pesanti parole di Platinette.

Andrea Mainardi protetto? Lory Del Santo dice la sua

Infine, Lory ha detto la sua anche sul potenziale vincitore del Gf Vip 2018, ovvero Andrea Mainardi. Per l’ex gieffina c’è stata una vera strategia che ha portato lo chef in finale: “Lui era protetta dal gruppo. Tutto quel gruppo è in finale quindi come vedi era un carro armato il tutto. Andrea era intoccabile perché lavorava e cucinava per tutti. Chi è che nomina uno che ti serve così? Comunque lui dava molta forza alla locomotiva”. Che sia stato protetto dal gruppo o meno, Andrea è stato voluto dal pubblico e dai compagni in finale. E stasera potrebbe davvero stupire e rubare il titolo di vincitore del Gf Vip 2018 al suo grande amico Walter Nudo!