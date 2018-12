Stefano e Benedetta stanno insieme? Dopo il Gf Vip ecco le news

Stefano e Benedetta dopo il Gf Vip stanno insieme? Cresce la curiosità del pubblico

Dopo il Gf Vip, Stefano e Benedetta si sono messi insieme? Tutti aspettano news sui due concorrenti della terza edizione Vip del reality show. Nella Casa hanno vissuto una grandissima amicizia che però a un certo punto è sembrata non essere più solo amicizia. Di loro si è parlato molto nel corso delle puntate, specialmente nella seconda parte del programma, ma in Casa hanno detto di essere solo amici. Se prima era facile seguire le news su Stefano e Benedetta, perché erano ripresi 24 ore su 24, ora che il Grande Fratello Vip è finito bisogna affidarsi a interviste e social network per scoprire cosa succede. Ed è proprio grazie a Instagram che possiamo darvi le ultimissime news dopo il Gf Vip!

Gf Vip, Stefano e Benedetta stanno insieme? Parla Giulia Salemi

È stata Giulia Salemi in una diretta su Instagram che si è conclusa da poco a dare notizie su Stefano Sala e Benedetta Mazza. Leggendo i tanti commenti di chi ha seguito la diretta, Giulia si è imbattuta in una domanda sui suoi due amici. Inizialmente lei ha tentato di tergiversare, dicendo che non può parlare per altri e che avrebbero provveduto i diretti interessati a dare notizia. Ma dopo pochi secondi ha fatto sapere: “Sicuramente c’è una bellissima amicizia tra Benny e Ste. Per il resto vedranno loro. Quindi nessuna news, nulla si è mosso o smosso”. Dunque pare di capire che Stefano e Benedetta non si sono messi insieme dopo il Gf Vip. Per ora sta proseguendo la loro amicizia, d’altronde sono passati appena due giorni e soltanto oggi hanno fatto ritorno a casa. Fino a stamattina infatti erano ancora a Roma e oggi hanno viaggiato insieme in direzione Milano. Domani si rivedranno: “La mia Bon Bon l’ho sentita anche prima. Ora loro sono a Milano e domani stiamo tutti insieme”, ha aggiunto Giulia nella diretta.

Stefano e Benedetta del Gf Vip come Luca e Ivana? I fan in attesa

Molti si aspettano un lieto fine per i due modelli. C’è chi pensa che Stefano e Benedetta si metteranno insieme dopo il Gf Vip come è successo tra Luca e Ivana, che dopo un anno guardano al futuro sognando il matrimonio. Anche Ivana infatti aveva un fidanzato ad aspettarla fuori dalla Casa, ha prima chiarito con lui e poi ha cominciato la storia d’amore con Onestini. Stefano non era certo di trovare Dasha, ma di sicuro una spiegazione intende darla alla modella ucraina. Solo in quel momento riuscirà probabilmente a chiarirsi le idee sui suoi sentimenti. Gli ultimi momenti in Casa insieme, però, fanno sperare chi vorrebbe i due gieffini fidanzati. In attesa di scoprire se Stefano e Benedetta si metteranno insieme, leggete un po’ le ultime sorprendenti news su Nilufar e Giordano!