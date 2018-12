Luca e Ivana oggi primo anniversario insieme: un messaggio fa sognare i fan

Luca Onestini e Ivana Mrazova oggi, le ultime news a distanza di un anno dal Gf Vip

Un anno fa si era conclusa da pochi giorni la seconda edizione del Gf Vip, oggi Luca e Ivana festeggiano il loro primo anniversario insieme. I due piccioncini si sono innamorati proprio nella Casa più spiata d’Italia, il pubblico ha assistito alla nascita di questo amore che inizialmente era soltanto un’amicizia. Al Grande Fratello Vip infatti Luca e Ivana non si sono mai sbilanciati su ciò che provavano l’uno per l’altra, ma i loro occhi parlavano da soli. Tra loro ci sono sempre state parole di grande stima e affetto, era chiaro che una volta spente le luci della Casa sarebbe successo qualcosa. E infatti Ivana aspettava solo di chiarire la situazione con il suo fidanzato di allora, poi c’è stato il primo bacio con Luca. Succedeva esattamente un anno fa.

Luca e Ivana, matrimonio dopo il Gf Vip? Il messaggio che fa sognare i fan

Poche ore fa su Instagram Ivana ha pubblicato una foto in cui lei e Luca si danno un bacio. Una foto messa per niente a caso, perché nella didascalia si legge che è passato un anno dal loro primo bacio: “Esattamente un anno fa è arrivato il nostro primo bacio… Da quel giorno non ci siamo più separati… E piano piano abbiamo costruito quello che oggi c’è e che domani invece sarà ancora più grande”. Queste ultime parole sono bastate a fare emozionare i fan, e la coppia regala spesso emozioni speciali. Leggere che l’amore tra Luca e Ivana, da tutti sempre reputato puro vero e sincero, raggiungerà tutte le tappe che un amore può raggiungere rende felice chi ha sempre creduto in loro. Questa coppia ha saputo fare tesoro anche di alcuni momenti più difficili per fortificare i sentimenti. Luca e Ivana oggi festeggiano il primo anniversario insieme, e lei negli hashtag ha già messo in chiaro le sue intenzioni…

Luca e Ivana sposi? I fan sognano, lei ironizza su Instagram

“Grazie vita e grazie a te amore. Ti amo #unAnnoDiNoi “theLoveOfYourLiveYourFutureWife”, questo ha aggiunto ancora nel post. Dopo l’ultimo hashtag, che tradotto vuol dire “l’amore della tua vita, la tua futura moglie”, lei ci ha aggiunto una faccina che ride. Ma Luca avrà ricevuto il messaggio forte e chiaro! Forse pensare a Luca e Ivana sposi adesso è un po’ presto, questa coppia da sempre dà l’impressione di voler fare le cose per bene e con calma. E forse è anche questo il segreto di un amore così bello e forte. Tuttavia è anche chiaro che i fan non sono gli unici a sognare un matrimonio… Vero, Ivana? Intanto ci avviciniamo alla finale della terza edizione Vip e molti si aspettano che potrebbe esserci un’altra coppia con lo stesso destino di Luca e Ivana. Stiamo parlando di Stefano e Benedetta: anche lui ha speso bellissima parole per colei che a oggi sembrerebbe essere solo un’amica. Cambieranno le cose anche per loro dopo il Gf Vip?