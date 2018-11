Luca Onestini e Ivana news: “Rallentare è necessario per capirci”

News Luca e Ivana: le ultime curiosità sulla coppia

Luca Onestini e Ivana Mrazova continuano ad amarsi. Sempre più forte di prima. Non c’è stato nessun momento di crisi e, stando lontani dall’Italia, hanno capito ancora meglio quanto forte sia il loro sentimento. La loro ultima vacanza trascorsa a Zanzibar è quasi volta al termine e Luca ha deciso di scrivere un messaggio per immortalare i momenti più belli trascorsi con la sua fidanzata con delle particolari frasi. È molto attivo su Instagram, aggiorna continuamente i suoi fan, che vogliono sempre sapere quali sono i prossimi progetti della coppia nata al Grande Fratello Vip. Sapremo forse qualche informazioni in più sul loro matrimonio?

Ivana Mrazova e Luca Onestini gossip: le bellissime parole

L’ex tronista di Uomini e Donne non intende assolutamente bruciare le tappe. Questo non è il momento adatto per pensare alle nozze. Durante le vacanze a Zanzibar, ha capito ancora meglio quanto sia importante non correre troppo nella vita. Ecco cosa ha scritto: “Un viaggio è anche l’occasione per fermarsi a pensare, per vedere la nostra vita ‘da fuori’, quasi come se fossimo degli estranei. Capire cosa tenersi stretto e cosa invece cambiare o lasciar andare. È come quando si corre: le immagini sono mosse, meno nitide. Rallentare è necessario per capire cosa ci circonda e la direzione da prendere”. Una frase scritta subito dopo aver raggiunto un traguardo importante assieme a Ivana Mrazova.

Luca e Ivana, l’amore continuerà?

Dopo l’ultima puntata del Gf Vip 2, Luca e Ivana si sono frequentati e hanno immediatamente capito di essere fatti l’uno per l’altra. Anche Stefano e Benedetta hanno capito di avere tanto in comune, ma non possono vivere liberamente quello che provano perché il modello è fidanzato. In TV può nascere l’amore vero: Luca, dopo la storia finita male con Soleil, ha trovato la donna giusta in un reality show dove tutto può succedere! Basti pensare a quello che è accaduto a Elia Fongaro e Jane Alexander…