Fedez non ne può più, messaggio contro gli hater e sfogo su Sfera Ebbasta

Fedez contro gli hater di Chiara Ferragni: il rapper risponde ai commenti su Instagram

Al grido di “Federico ti osserva”, Fedez ha deciso di leggere i commenti sotto l’ultima foto di sua moglie Chiara Ferragni e rispondere agli hater. La foto in questione è stata presa di mira perché Chiara era senza maglia e (purtroppo) i leoni da tastiera si sono scatenati. Fedez prima ha ironizzato scrivendo “E ricorda ti lavare i piatti” in risposta a chi ha detto a Chiara di coprirsi e andare sul divano a dormire – ma poi, perché? -. Dopo ha scherzato sullo scatto: “Non sono d’accordo, potevi tagliare gli appendini nella foto”. Successivamente ha risposto a chi ha ritenuto che l’ultimo post della Ferragni fosse frutto del suo ego, tirando in ballo anche Leone, il figlio della coppia. Queste le parole di Fedez: “Immagino il primo giorno di scuola dove gli diranno ‘la tua mamma il 12 dicembre 2018 ha fatto una foto con le mani sulle te**e, la mia mamma ha più te**e di te’. Ci stiamo preparando a questa evenienza. Gli esperti sono con noi”.

Fedez si sfoga su Instagram: “È davvero importante in questo momento creare polemica con me?”

Il rapper è sempre stato in prima linea nella lotta contro l’odio sui social e anche oggi ha dimostrato di non voler assolutamente ignorare il problema. Si è esposto anche quando è finito al centro di una polemica per una sua festa di compleanno sicuramente particolare. Ma non è stata di certo l’unica occasione, perché Chiara e Fedez vengono presi di mira persino quando compiono gesti come aiutare gente in difficoltà che dovrebbero soltanto restituire fiducia nel prossimo. Una fiducia che viene meno leggendo gli haters sui social. Ma oggi pare sia stata una giornata “no” per Fedez anche per una polemica esplosa in seguito a delle sue dichiarazioni su Sfera Ebbasta e il dramma di Corinaldo. “È davvero importante in questo momento creare polemica con me piuttosto che interrogarsi su come evitare che si ripresentino tragedie del genere? È davvero la vostra priorità in questo momento?”, così ha esordito su Instagram per chiarire ancora una volta la sua posizione.

Fedez difende Sfera Ebbasta su Instagram: “L’artista non c’entra assolutamente niente”

Fedez su Instagram ha voluto prendere per l’ennesima volta le difese di Sfera Ebbasta: “L’artista non c’entra assolutamente niente. Il problema è stato vendere l’artista a un prezzo che costringesse i gestori del locale a imballare il posto per poter recuperare le spese. […] Non è questo il tema su cui costruire gossip da quattromila lire. […] E continuo a dire che l’artista non ha nessuna responsabilità su questo fatto. A mio modestissimo parere“. Fedez, che domani sarà impegnato nella finale di X Factor 2018 dove la sua Naomi proverà a strappare il titolo di vincitore ad Anastasio, ha inoltre aggiunto: “Forse il problema è stato mio che non mi sono espresso bene, non lo so. Però mi sembra che ci sia tanta malizia in questo caso, per fare sensazionalismo su un argomento su cui non si dovrebbe fare. […] Non ha senso in questo momento fare polemica con me”. Gli hater di Chiara Ferragni e le polemiche su Sfera Ebbasta: Fedez sembra non poterne davvero più!