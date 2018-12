Anastasio vincitore di X Factor 2018? “Mi toglierò qualche soddisfazione”

Anastasio sarà il vincitore di X Factor 2018? Tutti i pronostici sono a suo favore

Domani sera assisteremo al gran finale di X Factor 2018. A conclusione degli otto Live in programma e nella straordinaria atmosfera del Forum di Assago verrà eletto il vincitore della 12esima edizione. Facile pensare che sarà Anastasio, è lui il super favorito di quest’anno. Ma le previsioni a volte sbagliano: anche lo scorso anno i Maneskin partirono come favoriti e invece vince Lorenzo Licitra. I fan di Anastasio dovranno fare un ultimo sforzo e votarlo senza sosta se vorranno eleggerlo vincitore di X Factor 2018. Lui intanto è pronto a dare spettacolo: “Dalla finale che ci si deve aspettare, non so cos’altro aggiungere. È un racconto meraviglioso che si deve guardare e basta. Sarà grandioso, sarà bello, adesso guardiamolo”, questo ha detto durante la conferenza stampa di oggi.

X Factor 2018, Anastasio si confessa: “Mi sono dovuto spremere come un limone”

In una video intervista a La Stampa, il rapper di X Factor ha ammesso la fatica di dover scrivere una canzone per ogni Live: “X Factor è stato un percorso provante e formativo direi, nel senso che è tosta. Soprattutto per me che mi sono dovuto spremere come un limone per cacciare fuori un testo ogni volta. È stato difficile ma qualche soddisfazione me la sono presa”. D’altronde è stato da tutti riconosciuto il suo grande talento nello scrivere testi, Anastasio a X Factor 2018 si è confermato protagonista indiscusso di questa edizione, insieme agli altri finalisti ma lui forse un po’ di più. Lui non ha preparato solo delle cover come tutti gli altri, ma ha scritto e cantato strofe nuove ogni giovedì. Per il suo futuro però ha le idee chiare: “Esclusa la pista cover per sempre. Questo era un qualcosa a cui mi obbligava il programma, a cui mi sono prestato anche con buoni risultati ma non è assolutamente il mio percorso quello delle cover”. Uno dei momenti più emozionanti per lui? Quando ha cantato Another brick in the wall dei Pink Floyd, che canterà anche in finale insieme ad altri brani.

Anastasio di X Factor 2018 sogna in grande: “Mi aspetto cose belle, qualche soddisfazione me la toglierò”

I complimenti ricevuti di settimana in settimana e i tantissimi voti giunti in ogni puntata lasciano pensare che sarà proprio Anastasio il vincitore di X Factor 2018. Il suo inedito è stato il più ascoltato tra tutti. Tuttavia, se non dovesse arrivare alla vittoria, siamo certi che per lui il destino ha in serbo cose grandiose ed è ciò che si augura lui stesso: “Mi aspetto che succedano cose belle. Non voglio tirarmi i piedi da solo, ma penso che qualche soddisfazione me la toglierò. Qualche concertino importante lo farò magari”. A un passo dalla finale di giovedì 13 dicembre, meglio non chiedergli dei suoi sogni nel cassetto. Anche perché è pronto a tutto: “Mi lascio tutte le strade aperte e vedo quello che succede. Sicuramente voglio lavorare con qualche artista che stimo. Sicuramente voglio pigliarmi qualche grande palco. Ma se dovessi dire nello specifico non lo so”. Questo talent show per lui è stata una vetrina molto importante. Il pubblico lo apprezza, che Anastasio vinca X Factor 2018 o meno forse non è così importante: i Maneskin sono un esempio del fatto che il talento ripaga pure classificandosi al secondo posto in un talent.