X Factor 2018 assegnazioni finale: anticipazioni e brani di giovedì 13 dicembre

Assegnazioni finale X Factor 2018: le anticipazioni per giovedì 13 dicembre

Siamo giunti all’ultimo appuntamento con le assegnazioni di X Factor 2018 per la finale. L’ultima puntata andrà in onda giovedì 13 dicembre e nel daily di oggi abbiamo scoperto quali brani canteranno i concorrenti rimasti. I giudici hanno raggiunto il loro unico cantante che si esibirà – ci sarà un rappresentante di ogni categoria – e hanno spiegato come si svolgerà la finale. Le anticipazioni quindi non mancano! Curiosi di scoprire il meccanismo della serata al Forum di Assago? Niente paura, stiamo per spiegarvi tutto noi! La gara si svolgerà in tre manche. Nella prima i concorrenti si esibiranno insieme a Marco Mengoni, uno dei super ospiti della finale di X Factor 2018.

Finale X Factor 2018, anticipazioni e assegnazioni: cosa canteranno i concorrenti rimasti

Nella seconda manche i giovani artisti si esibiranno con un medley di tre brani che hanno già cantato durante i Live. Tre canzoni scelte da giudice e concorrente insieme e che dovrebbe rappresentare la sintesi del percorso. Luna Melis canterà Mica Van Gogh di Caparezza, Blue jeans di Lana Del Rey e il mash up di God is a woman e I do. Le ultime scelte di Manuel Agnelli, che non sarà più giudice. I Bowland invece riproporranno Sweet dreams, Senza un perché di Nada e Seven Nation Army dei White Stripes, una delle esibizioni più apprezzate della band. Cosa canterà invece Naomi? Bang Bang di Jessie J, Look at me now di Chris Brown e Never enough, perché Fedez ha intenzione di far risuonare la potenza della voce di Naomi in tutto il Forum. Infine, scopriamo le assegnazioni di X Factor di Anastasio: Se piovesse il tuo nome di Elisa, Generale di De Gregori e Another brick in the wall, che non sarebbe potuta mancare per nulla al mondo. Nella terza manche ascolteremo invece gli inediti dei concorrenti.

X Factor 2018 finale, quando andrà in onda e le anticipazioni

Dopo aver visto le assegnazioni dei brani per la finale, non resta che tirare le somme e pensare al possibile vincitore di X Factor 2018. Lodo Guenzi, che in settimana ha scritto ad Asia Argento, ha confidato ai suoi Bowland che secondo lui loro e Anastasio non hanno sbagliato un colpo durante i Live. Quindi il vincitore potrebbe essere fra loro. Mara Maionchi, protagonista anche in semifinale di un momento divertentissimo, al contrario reputa Naomi ormai un pericolo, visto che Fedez è riuscito a mettere in risalto le doti della sua unica Over in gara. Non è affatto da sottovalutare Luna e non si possono escludere colpi di scena. C’è ancora chi non si è ripreso dalla clamorosa e inaspettata eliminazione di Martina. Il più quotato per la vittoria rimane Anastasio, comunque. In attesa di giovedì 13 dicembre, scoprite le altre anticipazioni sulla finale di X Factor!