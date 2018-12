Manuel Agnelli lascia X Factor: l’annuncio del giudice ha spiazzato tutti

Manuel Agnelli lascerà X Factor dopo la finale della 12esima edizione

Un fulmine a ciel sereno: Manuel Agnelli lascerà X Factor. L’annuncio del giudice ha spiazzato tutti, soprattutto per la tempistica. Il cantante degli Afterhours ha annunciato che questa è stata la sua ultima edizione proprio al termine della semifinale di giovedì 6 dicembre 2018. Per essere più precisi, Manuel ha fatto il suo annuncio durante Strafactor, il programma che va in onda subito dopo i Live e condotto da Daniela Collu. I giudici rimangono al tavolo per qualche minuto prima di lasciare lo studio e Manuel ha preso la parola anche perché stasera è stata eliminata una sua concorrente. Una Under Donna che molti davano per scontato in finale e che invece ha abbandonato la gara nel settimo Live.

X Factor, Manuel Agnelli non ci sarà l’anno prossimo: “La chiusura di un ciclo”

Manuel ha precisato che la decisione di abbandonare X Factor è maturata prima di stasera. Nulla ha a che fare con la clamorosa eliminazione di Martina Attili, dunque. Questo l’annuncio shock del giudice: “Sarà un Forum sicuramente triste per me. Sicuramente perché non ci sono due delle mie concorrenti, ma questo succede un po’ a tutti. Ma l’altra cosa che voglio dire è che tutto ha una fine. E devo riconoscere anche la fine del mio percorso e la finale al Forum sarà la mia ultima data ad X Factor. Credo che sia arrivata la chiusura di un ciclo”. Con l’addio di Manuel Agnelli, sarà ancor di più una finale da non perdere giovedì prossimo. Sarà l’ultima puntata con il cantante al tavolo dei giudici.

Manuel Agnelli lascia X Factor, con lui andrà via anche Fedez?

La notizia di Manuel è arrivata all’improvviso e ha colto tutti impreparati, ma il suo potrebbe non essere l’unico posto vacante nella prossima edizione. Pare infatti che anche Fedez voglia prendersi una pausa. Mancherebbero due giudici sicuramente molto amati e che sanno dedicarsi ai concorrenti, ma soprattutto verrebbe a mancare un’accoppiata vincente. Le litigate di Manuel e Fedez sono quasi un must del talent show e di sicuro ne sentiremo la nostalgia, se dovessero andare via entrambi. Se da una parte Manuel Agnelli lascerà X Factor, dall’altra Twitter sta già reagendo chiedendo il ritorno di Asia Argento, che ha saputo ugualmente essere protagonista di questa edizione.