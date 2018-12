X Factor 2018 semifinale: eliminato, replica e riassunto settimo Live del 6 dicembre

Semifinale X Factor 2018: cosa è successo nel settimo Live di giovedì 6 dicembre

Abbiamo assistito a una clamorosa semifinale di X Factor 2018. Un eliminato a sorpresa ha lasciato tutti di sasso, mentre Fedez è riuscito a far esibire Naomi in entrambe le manche. Da qualche giorno infatti su Instagram chiedeva una mano al pubblico per far arrivare la sua concorrente almeno alla seconda manche per farla esibire con un brano di Eminem. Il merito però è anche di Naomi, senza dubbio. Nel riassunto del settimo Live del 6 dicembre scoprirete tutto quello che è successo. La replica della semifinale di X Factor 2018 andrà in onda mercoledì sera e sabato pomeriggio prossimi, su TV8. Ad aprire la settima puntata è stata un’esibizione corale in difesa del mare per sensibilizzare le persone a non disperdere plastica nell’ambiente. Con loro si è esibito anche Lorenzo Licitra, vincitore di X Factor dell’anno scorso e ospite di stasera insieme a Salmo. Vi lasciamo adesso a riassunto e eliminati della semifinale.

X Factor 2018, riassunto semifinale del 6 dicembre

Naomi, dopo aver ricordato il momento in cui Mara Maionchi avrebbe voluto eliminarla pure se non era al ballottaggio, si è esibita con Problem di Ariana Grande. I giudici hanno confermato i complimenti della settimana scorsa: che Fedez abbia trovato la strada giusta per la sua concorrente? “Adesso sei veramente pericolosa”, le ha infatti detto Mara. A proposito della Maionchi, vi abbiamo spiegato perché ha urlato “Fru ti amo” prima dell’esibizione di Leo Gassmann. Quest’ultimo non ha vissuto bene le critiche della settimana scorsa, stasera ha scelto di cantare Dead in the water di Noel Gallagher. “Ti è venuto un vocione incredibile, diverso dal solito. Sostanzialmente un bene”, Fedez finalmente si è complimentato con Leo. E anche Manuel Agnelli: “Una bella naturalezza, bravo”. Luna Melis con la sua Mica Van Gogh di Caparezza non ha convinto del tutto Fedez che avrebbe voluto sentire una sua strofa scritta, ma è stata sostenuta dal pubblico a gran voce.

Eliminato settimo Live: il colpo di scena della semifinale di X Factor

I Bowland hanno straconvinto, Fedez ha addirittura detto che dovrebbe essere pubblicato subito un loro album. Martina Attili ha scelto una canzone di Miley Cyrus che non è piaciuta molto ai giudici, in particolare a Lodo Guenzi. Per Mara non è stata precisissima, per Fedez la scelta del brano non rispecchia la personalità artistica di Martina che ha la capacità di trasformare in musica la vita reale. Per esempio proprio oggi abbiamo scoperto che ha rischiato di morire ed è stata vittima di bullismo. Esibizione su Battiato per Anastasio: ai giudici è piaciuto in tutto e per tutto. Il primo eliminato della semifinale di X Factor 2018 è stata Martina Attili: avrà pagato le ultime esibizioni, che non hanno convinto molto i giudici ed evidentemente neanche il pubblico? Di sicuro è stata una vera sorpresa, perché Martina sembrava avere in mano la finale.

X Factor 2018 eliminati semifinale: chi è uscito nel settimo Live?

Dopo lo shock dell’eliminazione di Martina, Cattelan ha dato il via alla seconda manche con le ultime assegnazioni dei giudici per questa edizione. I concorrenti si sono esibiti senza interruzione, come è successo anche la settimana scorsa con gli inediti di X Factor 2018. Una potentissima esibizione di Luna ha aperto le danze, seguita dalla magia dei Bowland. Anastasio una conferma, non abbiamo più aggettivi per lui. A concludere la seconda manche l’esibizione bomba di Naomi, con un Fedez in delirio ad ascoltarla, e Leo Gassmann. I giudici in piedi per loro al termine delle esibizioni e al ballottaggio abbiamo visto scontrarsi per un posto in finale Leo e Luna Melis. Anche l’Under Donna al ballottaggio è stato un colpo di scena nel settimo Live! Comunque, il secondo eliminato del Live del 6 dicembre è stato Leo Gassmann. Siamo quindi giunti ai finalisti di X Factor 2018: Anastasio, Naomi, Bowland e Luna. Appuntamento a giovedì prossimo con una finale da non perdere… e un vincitore forse preannunciato!