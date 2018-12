Mara Maionchi urla “Fru ti amo” a X Factor e il pubblico si scatena: ecco perché

X Factor, Mara Maionchi finalmente urla “Fru ti amo” nella semifinale

Da settimane il Web non aspettava altro che Mara Maionchi urlasse “Fru ti amo”a X Factor 2018. E nella semifinale è finalmente successo! Molti potrebbero chiedersi chi è Fru e perché appena Mara lo ha nominato il pubblico si è scatenato. La storia che c’è dietro merita di essere spiegata e seguita: vi invitiamo a recuperare le puntate precedenti, non ve ne pentirete. Ma adesso vi spieghiamo perché è successo: la causa di tutto sono i The Jackal. Il gruppo napoletano che inventa video divertenti e geniali da qualche anno lancia sfide ai personaggi in televisione, invitandoli a pronunciare una parola inventata da loro. Una parola che rigorosamente non deve avere senso. Ricordate lo “gnigni” dell’ultimo Festival di Sanremo? C’erano loro dietro. E l’anno prima ancora è stato il Sanremo di “termostato”, lo disse anche Maria De Filippi a Carlo Conti. Quest’anno i The Jackal hanno sfidato X Factor 2018, seguendo e commentando ogni Live.

Mara Maionchi e “Fru ti amo”: come è nato tutto

Dopo la prima puntata della 12esima edizione, uno dei ragazzi dei The Jackal, ovvero Fru, ha manifestato il suo amore platonico per Mara Maionchi, rimanendo colpito dalla personalità della giudice. D’altronde ognuno di noi è un po’ innamorato di Mara, con le sue simpatiche gaffe fa divertire tutti! E così i The Jackal hanno dato vita all’Operazione X Factor, pubblicando su Facebook anche dei video divertentissimi ogni giovedì prima della puntata dei Live. Da qualche settimana in televisione e sui social network tutti dicono “Mimicchio”, ma è soltanto una parola inventata dai The Jackal. Più sarebbe stata pronunciata questa parola, più aumentava la possibilità che Mara Maionchi dicesse “Fru ti amo” in diretta. Inizialmente Fru si sarebbe accontentato di un saluto. Ricordate quando, qualche puntata fa, Fedez si è rivolto a Mara dicendole “Devi salutare qualcuno?”. Ebbene, avrebbe dovuto salutare proprio Fru ma dato che non voleva saperne allora i The Jackal hanno alzato la posta in palio!

X Factor, The Jackal e Mimicchio: ecco cosa è successo

Dopo questo episodio, i The Jackal hanno lanciato il fenomeno di Mimicchio e si sono inventati il “Maioncometro” che registrava tutte le volte che veniva pronuciata la parola. Naturalmente non è uno strumento reale. Raggiunto il cento per cento del “Maioncometro”, Mara Maionchi avrebbe urlato “Fru ti amo” ed è successo proprio nella semifinale di X Factor 2018! Insomma, è stato tutto un gioco a cui giudici e protagonisti del talent show si sono prestati: Mimicchio è stato pronunciato da Lodo, da Cattelan e anche dai Bowland! Possiamo dirvi che Fru ora è contento, intanto sulla pagina Facebook dei The Jackal potrete recuperare i video di Operazione X Factor per scoprire tutti i retroscena. La ciliegina sulla torta sarebbe l’incontro tra Mara e Fru nella finale di giovedì prossimo!