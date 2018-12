Finale X Factor 2018: anticipazioni, vincitore e ospiti di giovedì 13 dicembre

Anticipazioni finale X Factor 2018: cosa succederà nel Live del 13 dicembre

È quasi tutto pronto per la finale di X Factor 2018: le anticipazioni non mancano, sappiamo già chi sarà l’ospite del 13 dicembre per esempio. Cosa manca? La cosa più importante e cioè scoprire i quattro finalisti tra cui il pubblico sceglierà il vincitore. La gara è stata dura, quest’anno ai Live sono giunti diversi concorrenti validi e che meriterebbero la finale. Certo, a seconda dei gusti del pubblico c’è chi la merita più di un altro, ma i concorrenti della 12esima edizione sono entrati nel cuore di tutti. Anche nel Loft, dove vivono tutti insieme, il clima che si respira è piacevole e sereno. Nessun litigio, tutti sostengono tutti e piangono all’eliminazione di qualcuno. C’è chi canta l’inedito di uno, chi sogna di duettare con l’altro. Insomma, ci aspettiamo una finale di X Factor 2018 in cui si respiri un vero clima di festa!

Finale X Factor 2018: il super ospite di giovedì 13 dicembre

L’ospite della finale di X Factor 2018 è stato annunciato già giovedì scorso, nella sesta puntata dei Live. Sarà un ritorno a casa di un ex concorrente, un ritorno a casa molto gradito dal pubblico e siamo certi anche dal cantante stesso. Stiamo parlando di Marco Mengoni, che tornerà sul palco di X Factor come ospite della finale. Ovviamente non si esibirà, lui come tutti gli altri, nella X Factor Arena, perché la finale del talent show sarà come sempre al Forum di Assago. Ci sarà un pubblico enorme pronto ad applaudire i finalisti e a ridere di qualche eventuale altra gaffe di Mara Maionchi. Ma a proposito di finalisti, chi saranno i quattro a giocarsi la vittoria? Nella semifinale ci saranno due eliminati, decisi in due manche. Almeno tre sono facilmente intuibili, anche se la mano sul fuoco siamo tutti pronti a metterla soltanto per uno, Anastasio. Nonostante alcune querelle con personaggi famosi ha dimostrato di avere un talento più unico che raro. Un posto per lui in finale deve esserci, senza se e senza ma.

Vincitore X Factor 2018: chi sarà? Grande attesa per la finale

Insieme ad Anastasio, in finale giovedì 13 dicembre potremmo trovare anche Martina Attili e Luna Melis. La classifica degli inediti parla chiaro su chi siano i preferiti del pubblico e le due cantanti di Manuel potrebbero arrivare all’ultima puntata. Martina, che in questi giorni ha fatto una bella sorpresa al fidanzato, dovrebbe sbagliare completamente le esibizioni della semifinale per far sì che il pubblico preferisca altri a lei. Lo stesso vale per Luna. Questi tre concorrenti sono stati sempre sostenuti dal pubblico, ma chi sarà il quarto finalista? I Bowland lo meriterebbero molto, Leo Gassmann forse fra tutti ha meno speranze ma non si sa mai. Bisogna fare attenzione a Naomi, perché dopo le ultime assegnazioni di Fedez, forse alla sua ultima edizione come giudice, ha conquistato il pubblico. Se è complicato indovinare tutti i finalisti oggi, lo è altrettanto ipotizzare il vincitore di X Factor 2018: Anastasio la spunterà su tutti? Non dimentichiamo però che non sempre i favoriti alla fine vincono davvero: è successo anche l’anno scorso con i Maneskin.