Martina Attili X Factor fidanzato: il gesto d’amore su Instagram della concorrente

X Factor 2018, Martina Attili e la dolce dedica al fidanzato su Instagram

Martina Attili a X Factor sta regalando emozioni in ogni puntata dei Live, ma non ha dimenticato la sua vita privata. E così in occasione del compleanno del fidanzato Alessandro ha deciso di fare un gesto d’amore su Instagram. Martina è molto seguita sui social ed è la scommessa di questa edizione. La sua Cherofobia viene cantanta e ascoltata da settimane, insieme ad Anastasio, Luna e i Bowland è probabilmente tra i concorrenti da tenere maggiormente d’occhio dopo la finale di X Factor 2018. In attesa di scoprire cosa ne sarà della sua carriera, per cui le auguriamo solo il meglio perché lo merita, scopriamo cosa è successo con il fidanzato di Martina!

Martina Attili e il fidanzato Alessandro: le ultime novità sulla concorrente di X Factor

Su Instagram, Martina ha augurato buon compleanno al suo fidanzato: “Volevo fare ancora tanti tanti tanti tanti tanti tantissimi auguri al mio super fidanzato fighissimo. Che adesso è maggiorenne”. Poi ha inquadrato Naomi, protagonista della gaffe di Mara Maionchi giovedì scorso, e anche lei non ha mancato di fare gli auguri alla dolce metà di Martina. Il compleanno del ragazzo pare sia stato ieri e la cantante di Cherofobia, un inedito che le sta regalando molte soddisfazioni, ha voluto far notare al suo fidanzato di essere stata puntuale: “Leila è vero o non è vero che l’abbiamo fatto a mezzanotte del 2 dicembre il cartellone con su scritto ‘Tanti auguri Zuni’? E Leila lo ha dipinto. Quindi non dire che toppo le date, perché io ho Instagram il lunedì mattina”. Evidentemente il giovane Alessandro ha voluto ironizzare sul ritardo degli auguri, che sono arrivati con un video su Instagram oggi!

Martina Attili di X Factor è fidanzata con Alessandro: i due sono molto innamorati

Il fidanzato di Martina Attili ha condiviso il video sul suo profilo ringraziando però solo Leila, che è a sua volta fidanzata a X Factor. Ma no, non si è arrabbiato: il ragazzo ha poi repostato anche il cartellone che la concorrente ha fatto per lui scrivendoci un bel “Ti amo” sopra. Martina e il suo fidanzato sono molto innamorati e la lontananza forzata dovuta alla gara a X Factor 2018, in cui lei va avanti senza intoppi, non li sta affatto allontanando! E sempre a proposito di gossip nel Loft, sapete già che anche un altro concorrente molto amato è fidanzatissimo?