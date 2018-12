X Factor 2018 assegnazioni settimo Live: i brani della semifinale del 6 dicembre

Assegnazioni X Factor 2018 semifinale: doppia esibizione nel settimo Live

Stiamo per darvi le assegnazioni di X Factor 2018 del settimo Live. Nel daily di oggi i giudici hanno raggiunto i concorrenti per assegnare i brani di giovedì 6 dicembre, ma anche per spiegare il meccanismo della semifinale. Al momento ci sono sei concorrenti ancora in gara, la finale ne prevede quattro per cui è chiaro che giovedì prossimo ci sarà una doppia eliminazione. Come avverrà? In due manche: nella prima, la My Song, ascolteremo i brani scelti direttamente dai concorrenti e ci sarà subito un eliminato. La seconda manche si svolgerà regolarmente e quindi con le assegnazioni fatte dai giudici. I ragazzi nel Loft non hanno potuto fare a meno di pensare alla responsabilità che avranno nella semifinale di X Factor 2018, perché se venissero eliminati nella prima manche non potrebbe mai essere colpa dell’assegnazione del giudice. Ma scopriamo adesso i brani della semifinale.

X Factor 2018, assegnazioni settimo Live: i brani dei concorrenti

Fedez, che ha emozionato tutti in questi giorni insieme a Chiara Ferragni, ha portato Naomi nella sua cameretta a casa dei genitori per l’assegnazione della settima puntata. Una sorpresa molto gradita dalla concorrente, che ha ricevuto nuovamente i complimenti per l’esibizione di giovedì scorso. Dopo il bilancio sulla scorsa esibizione, che ha acceso il pubblico ma ha scatenato una polemica con Manuel Agnelli, Fedez ha aggiornato Naomi sul brano della semifinale di X Factor. Cosa canterà? Un mash up di Rap god di Eminem e Beautiful di Christina Aguilera. Per la My Song invece ascolteremo Naomi sulle note di Problem di Ariana Grande. I Bowland hanno optato per Iron di WoodKid, una scelta che è piaciuta a Lodo e al suo assistente. Ma cosa ha assegnato invece il giudice alla sua band? Amami ancora, una canzone riproposta più di recente da Gianna Nannini.

Assegnazioni e brani semifinale X Factor 2018: le canzoni di giovedì 6 dicembre

Curiosi di scoprire le assegnazioni della semifinale delle Under Donna? Luna ha scelto di cantare Mica Van Gogh di Caparezza, mentre Martina, dopo la bellissima dedica d’amore al fidanzato, salirà sul palco con The Climb di Miley Cyrus. Manuel invece ha assegnato Can’t hold us di Macklemore a Luna, Clown di Emeli Sandé a Martina in una versione piano e voce. Domani scopriremo le assegnazioni per la semifinale di X Factor 2018 degli Under Uomini: cosa avrà scelto Mara Maionchi, reduce da un momento esilarante insieme a Fedez?