Martina Attili X Factor, il papà della cantante rivela: “Abbiamo rischiato di perderla”

X Factor, Martina Attili è stata vittima di bullismo: il racconto di papà Daniele

Martina Attili a X Factor 2018 è tra le concorrenti più amate e promettenti. È giunta alla semifinale dei Live senza molti ostacoli, sempre supportata dal pubblico. Oggi scopriamo alcune curiosità sulla vita privata grazie a delle rivelazioni di suo papà Daniele, il primo fan della giovane artista. Ciò che ha raccontato ha colpito molto il pubblico di X Factor, perché in pochi si aspettavano che dietro a Cherofobia e all’altro inedito Un incubo ogni giorno ci fossero grandi sofferenze, da cui è nata anche la canzone Piccoli eroi. Martina è stata vittima di bullismo quando era ancora alle elementari, un periodo molto difficile per la famiglia: “Quando a nove anni ti accorgi che una bambina non vuole alzarsi dal letto, non va a scuola per dei mal di pancia… lì ti interroghi e arrivi a pensare che dietro ci sia altro. Martina a nove anni è stata vittima di bullismo. Fummo costretti a cambiare scuola, dunque anche quella fu vissuta come una sconfitta”. Papà Attili ha osservato che Piccoli eroi parla anche della difficoltà di alcuni genitori di capire cosa accade ai figli bullizzati, per cui può essere di aiuto ad altri ragazzi che purtroppo affrontano lo stesso problemi.

Martina di X Factor 2018 ha rischiato di morire, lo rivela suo papà

Ma non finiscono qui le scoperte di oggi. Cherofobia è stata scritta da Martina all’età di 15 anni, come l’altro inedito, e questo dimostra la sua sensibilità, una dote che non si trova facilmente in tutti i giovani artisti. In Un incubo ogni giorno, Martina di X Factor ha raccontato di quando ha rischiato di morire: “[…] Faccio un esempio: lei era molto brava a pattinare, faceva delle gare e si è rotta un legamento in maniera seria. Abbiamo rischiato addirittura di perderla, ce l’hanno salvata al Bambin Gesù. Sono sogni che crollano ed è difficile rialzarsi in certe situazioni. L’operazione non andò bene ed ebbe dei dolori pazzeschi; lì nasce Un incubo ogni giorno. Fu rioperata, un vero calvario”. Queste parole di suo papà, affidate a Il Fatto Quotidiano, non hanno lasciato indifferente i fan. Oggi questi brutti momenti sembrano essere lontani ricordi, ricordi che però la concorrente rivive ogni volta che canta le sue canzoni. Oggi per fortuna però a X Factor vediamo una Martina sorridente, innamorata del fidanzato Alessandro e combattente. Sì, è timida, ma con una personalità sul palco da fare invidia ai big della musica.

X Factor 2018 vincitore, sarà Martina Attili a trionfare nella finale?

Nel repertorio di Martina ci sono già venti inediti e tutti coloro che fanno il tifo per lei non vedono l’ora di ascoltarli. Cherofobia sta dando molte soddisfazioni, adesso Martina Attili a X Factor dovrà vedersela principalmente con Anastasio per la vittoria finale. La battaglia è dura, ma siamo certi che anche il pubblico sarà in difficoltà nello scegliere il vincitore di quest’anno. Eppure, è facile pensare che Martina possa farcela lo stesso ad arrivare in alto, anche senza vittoria.