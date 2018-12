X Factor, Lodo Guenzi scrive ad Asia Argento: lo sfogo inaspettato su Instagram

Lodo Guenzi si sfoga su Instagram: messaggio inaspettato per Asia Argento

La prossima settimana ci sarà la finale di X Factor 2018 e Lodo Guenzi sarà presente con i Bowland, una band affascinante e particolare. A un passo dalla fine, il giudice ha scritto un lungo post su Instagram che ha l’aria di essere un bilancio di fine avventura. Lodo ha infatti ringraziato tutti coloro che lo hanno sostenuto nel corso del talent show, sia chi lo ha fatto con un messaggio su Instagram sia chi lo ha fatto affiancandolo nel lavoro di giudice. Ha addirittura avuto un pensiero per chi lo ha criticato: “Grazie a chi mi ha sempre confortato, a chi mi ha criticato e soprattutto alla schiera infinita dei ‘mi hai fatto cambiare idea’”. Ma soprattutto, in questo lungo messaggio c’è anche un grazie ad Asia Argento.

X Factor, Lodo Guenzi scrive ad Asia Argento: i ringraziamenti su Instagram

Solo pochi giorni fa, la stessa Asia aveva attaccato senza mezzi termini Lodo per il lavoro svolto con le band di X Factor 12. L’attacco dell’attrice è derivato anche dal fatto che Lodo avesse già perso due band nel giro di poche puntate. Tuttavia è arrivato in finale con l’unico gruppo che ha da sempre unito l’opinione pubblica: i Bowland hanno conquistato tutti anche in semifinale. Lodo comunque ha scelto di non rispondere per le rime alle critiche di Asia Argento. Magari avranno chiarito tutto in privato, è possibile, ma oggi nel suo lungo sfogo su Instagram l’ha ringraziata: “Grazie ad Asia per avere scelto tre band che sommano dodici persone fantastiche”. Un ringraziamento a lei e un grande complimento ai gruppi che ha conosciuto nel talent show che va oltre il talento.

Lodo Guenzi orgoglioso dei Bowland: “Una continua ispirazione”

Il giudice poi è passato a ringraziare singolarmente le Band che ha guidato a X Factor. E come ben sappiamo sono state scelte da Asia alle Home Visit, prima del suo allontanamento. Lodo ha speso belle parole per i Red Bricks Foundation, che molti hanno paragonato ai Maneskin, e non ha dimenticato di farlo anche con i Seveso Casino Palace. Ha elogiato entrambi i gruppi musicali, così come ha fatto anche con i Bowland, la band che è riuscita a raggiungere la finale di X Factor 2018. “Grazie ai Bowland per tutto, ma soprattutto per essere stati una continua ispirazione per la loro passione per la musica così forte da superare ogni suo possibile costo”, ha scritto per loro. Ma a proposito dei Bowland, sapete che c’è una coppia nella band?