Sfera Ebbasta, concerto finisce in tragedia: panico tra la folla, 6 morti

Sfera Ebbasta, tragedia al concerto di Corinaldo (Ancona): folla impazzita fa scoppiare il panico tra la gente

È successo ieri sera, durante il concerto del trapper Sfera Ebbasta a Corinaldo (in provincia di Ancona): qualcuno tra il pubblico sembrerebbe aver usato uno spray al peperoncino, scatenando il caos tra la folla. Panico e attimi di paura e, da un momento all’altro, le persone hanno iniziato ad agitarsi. La fuga della gente ha scatenato una calca incontrollata, pericolosa, che ha travolto cose e persone, causando morti e feriti. Secondo un primo bilancio, fatto dal questore ai microfoni di Rai News 24, le vittime sarebbero sei. Quelli ricoverati per lesioni, invece, sono in totale 70 (13 in codice rosso, 12 giallo e 45 verde).

Concerto di Sfera Ebbasta finisce in tradegia, 6 le vittime: morti 5 minorenni e una mamma

Il numero delle vittime di questa terribile tragedia ammonta ad oggi a sei. Stando a quanto emerso si tratterebbe di 5 minorenni e una signora di 40 anni, una mamma, presente al concerto perché aveva accompagnato lì il figlio. La causa scatenante sarebbe, come accennato sopra, uno spray urticante cui uso (da persona ancora ignota) avrebbe spaventato la folla generando il caos. I testimoni parrebbero tutti confermare la stessa versione. Smentita dalle autorità competenti la voce che sarebbe girata sul web in queste ore, ovvero quella di un’uscita di sicurezza bloccata. Tutti i feriti sono stati portati al momento negli ospedali più vicini al luogo dell’accaduto.

Sfera Ebbasta: “Sono profondamente addolorato”

Sfera Ebbasta è, insieme a Ghali e ad altri volti noti del mondo trap, uno dei cantanti trapper più conosciuti del momento. Il cantante, oggi, è seguitissimo sui social e, forse per fare arrivare il suo messaggio a più persone possibili, è proprio di questi che si è servito per esprimere il suo dolore e dispiacere per quanto successo a Corinaldo. “Sono profondamente addolorato” ha scritto “È difficile trovare le parole giuste”.