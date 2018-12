Uomini e Donne Over, accuse senza precedenti a Barbara De Santi: caos in studio

Anticipazioni Uomini e Donne Over, Barbara De Santi litiga ancora con Alessio Mancini

Le ultime anticipazioni su Uomini e Donne Over hanno come protagonista indiscussa anche Barbara De Santi che tra una litigata e l’altra ha dovuto far fronte anche alle accuse di Alessio Mancini. La dama già nella scorsa puntata aveva urlato a squarciagola che quanto detto da Alessio sul loro bacio era assolutamente falso; in questa puntata invece si è dovuta difendere da un’accusa bella e buona che non fa fare una bella figura, a dire il vero, ad Alessio. Ma veniamo subito al dunque perché le news sono tante.

Alessio Mancini contro Barbara De Santi: ecco perché hanno litigatoin studio

Tutto è iniziato quando Alessio si è seduto al centro dello studio con Laura e ha raccontato di questa nuova conoscenza. A quel punto è intervenuta Luisa che lo ha accusato di essere falso perché si sentiva anche con lei prima di decidere di continuare a vedere solo la nuova dama. Il Vicolo delle News ha spiegato che dopo la difesa di Laura a favore di Alessio la situazione si è complicata. La nuova dama infatti ha accusato Luisa di aver detto ad Alessio che una come lei non può piacergli perché lui dà molta importanza all’aspetto fisico. A quel punto Luisa è uscita fuori a prendere il cellulare, ha fatto sentire dei vocali a Gianni ed effettivamente le cose dette da Laura si sono rivelate vere. Proprio in questo momento è intervenuta Barbara contro la quale Alessio si è scagliato senza pensarci due volte.

Uomini e Donne Over, Barbara si difende dalle accuse e chiarisce tutto

Sì, sappiamo bene che dovete ancora metabolizzare il gesto plateale e improvviso di Gemma per Rocco ma in puntata è successo molto di più e vi conviene leggere attentamente. Il Vicolo delle News racconta infatti che Alessio ha detto a Barbara le seguenti parole: “Proprio tu parli che una sera in albergo sei venuta dicendomi ‘Toccami il cu**’“. A quel punto la De Santi ha chiarito ogni cosa: siccome tutti le dicono che andando in palestra è diventata tonica, in genere chiede a tutti di farsi toccare per dimostrare che in realtà non è così. Barbara lo fa con gli amici e ha chiesto anche a Gianni di farlo: insomma non ci vede niente di male e ha trovato le frasi di Alessio pretestuose.

Tutte le altre anticipazioni su Barbara e Alessio, e le ultime news sugli Over tra accuse e scherzi

L’opinionista però le ha fatto notare che non può fare così con chi sta frequentando e infatti crede ad Alessio; Tina invece non è convinta e sembra più propensa a credere a Barbara. Dopo tutto questo caos ad ogni modo Alessio spiega perché ha scelto Laura e non Luisa: con la prima sente di star bene, con la seconda si sente oppresso e ansioso. Le anticipazioni ovviamente non sono finite qui. Vi ricordiamo che tra ieri e oggi ne sono successe di cose a Uomini e Donne. Che dire ad esempio delle nuove frequentazioni di Riccardo dopo la fine della storia con Ida? Ci sono state liti su liti in trasmissione e infatti non vi conviene perdere niente di quanto emerso dalla registrazione.

Le ultime news su tutti i protagonisti di Uomini e Donne

