Anticipazioni Trono Over, Gemma e Rocco oltre ogni aspettativa: gesto che spiazza

La puntata di Uomini e Donne Over registrata prima delle festività natalizie è stata ricchissima di colpi di scena, come si apprende dalle anticipazioni del Vicolo delle News. I primi protagonisti sono stati ovviamente Gemma e Rocco e la loro frequentazione. Un po’ di spazio è stato dedicato anche a Paolo che è stato piuttosto pesante nei confronti della dama: il cavaliere infatti ha rilasciato un’intervista che a Gemma non è piaciuta affatto, visto che ha dichiarato senza problemi che si era stancato di fare chiamate per amoreggiare; la dama gli ha fatto notare che per lei il suo modo di parlare è stato offensivo perché tra di loro ci sono state confidenze serie e non telefonate superficiali.

Anticipazioni Uomini e Donne Over: il gesto plateale di Gemma per Rocco e baci appassionati

Non perdetevi questa puntata perché prima dell’arrivo di Paolo in studio si vedrà un filmato in cui Tina raggiungerà la Galgani durante il suo confessionale e le verserà dell’acqua sul vestito: cosa che la farà scoppiare a piangere. Ma veniamo ora alle anticipazioni su Gemma e Rocco. La dama è felicissima di aver iniziato a rifrequentare Rocco: i due si sono visti parecchio e diversi video che lei ha mandato alla redazione lo testimoniano. Gemma è stata così felice in settimana da fare un gesto davvero significativo per il suo cavaliere: la dama ha addobbato per lui un albero di Natale per strada appendendoci un bigliettino con su scritto delle dolci parole. La Galgani ha cambiato decisamente atteggiamento rispetto a prima perché adesso si sente desiderata, visto che i due si sono scambiati due baci molto passionali in macchina.

Uomini e Donne Over, il gran rifiuto che disturba Rocco

Peccato che poi Rocco sia rimasto molto male del fatto che lei non lo abbia voluto far salire a casa: si era pure portato lo spazzolino, ha raccontato in studio. Ad ogni modo questo non ha frenato la conoscenza: Rocco e Gemma sono felici e per tutta la puntata si sono divertiti e hanno ballato assieme. Sembra come se Gemma stia ritrovando il sorriso che aveva con Giorgio Manetti. Ma le anticipazioni su Uomini e Donne Over non finiscono qui. In puntata infatti è successo davvero di tutto e non potete perdere assolutamente nulla. Se pensavate che le lacrime di Andrea Dal Corso potessero bastare per oggi vi sbagliavate di grosso.

Le anticipazioni sugli altri protagonisti del Trono Over

Leggerete infatti di accuse davvero pesanti a Barbara De Santi e soprattutto delle nuove conoscenze di Riccardo, di accuse di stalkeraggio e molto altro ancora: evidentemente con questa registrazione a Uomini e Donne hanno voluto sistemarsi per bene per tutte le festività, visto che definirle infinite è dire poco. Non sappiamo come andrà a finire tra Gemma e Rocco ma siamo sicuri che le cose questa volta siano cambiate per davvero.