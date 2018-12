Francesco e Giulia news: lui è cambiato e soprende di notte, il messaggio

Foto gentilmente offerta da Ufficio Stampa Mediaset

Giulia Salemi e Francesco Monte felicissimi dopo il Gf Vip 2018

Di notte tutti dovrebbero dormire ma Francesco Monte e Giulia Salemi tengono a far sapere ai loro fan che sta andando davvero tutto per il verso giusto. È sorprendente come una coppia possa essere giudicata negativamente quando è al Grande Fratello Vip e molto positivamente invece quando esce dalla casa. È vero: ci vorrà tempo prima di scrivere che i due sono fatti l’uno per l’altra; è altrettanto vero tuttavia che Francesco ci sembra molto meno freddo e più coinvolto rispetto a quando era tra le mura più spiate d’Italia a contendersi il montepremi del Gf coi suoi amici.

Le news su Giulia e Francesco: la coppia si separa dopo giorni di felicità

In effetti le ultime news sulla coppia riguardano proprio lui. Se ricordate bene Francesco ha spesse volte contestato a Giulia la sua eccessiva presenza sui social network, o meglio la sua eccessiva dipendenza dal giudizio esterno. In uno scontro Monte arrivò persino a tirare in ballo Cecilia Rodriguez in una discussione che riguardava l’argomento. Ebbene in questi giorni non solo Monte ci sembra più rilassato – e l’ultimo gesto che aveva fatto per la Salemi ce ne aveva dato la conferma – ma anche più presente su Instagram. Verso le 2 di notte infatti Giulia ha pubblicato una storia in cui Francesco la prende in giro e con cui annuncia la loro separazione temporanea; i due infatti staranno lontani per circa un giorno prima di rivedersi domenica a Milano Marittima.

Francesco e Giulia news, lui sempre più cotto della persiana

Ciò che ci sorprende più di tutti è l’atteggiamento di Francesco che ha baciato Giulia e sembra davvero guardarla con gli occhi dell’amore. Il ragazzo inoltre ha voluto salutare i suoi fan in una diretta di ieri sera sul suo profilo e ha scritto anche un ringraziamento dopo aver pubblicato una foto su Instagram. Tanti i messaggi di sostegno e apprezzamento per il ragazzo, anche uno di Francesca Cipriani che si è detta sicura che farà una bellissima carriera. Chissà come staranno andando invece per lei le cose con Walter Nudo…

Le ultime news sulle coppie del Gf Vip e sugli amori nati: festività piene d’amore

Vi ricordiamo che tra le coppie Vip del momento stanno facendo chiacchierare anche Giulia e Irama, le cui coccole notturne avranno senz’altro intenerito i cuori dei fan, e una coppia che si vocifera sia tenuta d’occhio per una eventuale partecipazione a Temptation Island. Intanto Stefano Sala ha finalmente parlato chiaramente del suo rapporto con Benedetta. Vi state chiedendo che fine abbiano fatto Jane ed Elia? L’ultimo messaggio di lei ha fatto preoccupare un po’ tutti ma siamo sicuri che presto ne sapremo di più. Tra gieffini e tronisti insomma il Web scoppierà d’amore in queste festività!