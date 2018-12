Francesco Monte e Giulia Salemi, dopo il Gf Vip lui si lascia andare: il gesto d’amore

Giulia e Francesco stanno insieme dopo il Grande Fratello Vip 2018? Le ultime news

Una rimpatriata tra ex gieffini è quello che piace a noi appassionati di gossip, visto che si riesce a capire sempre qualcosa sugli amori appena nati, sulle amicizie finite e quant’altro. Francesco Monte e Giulia Salemi dopo il Gf Vip sembrano rientrare proprio fra i primi, cioè nel gruppo di coloro che si stanno innamorando pian piano. In molti avevano dubbi sulla nascita di una relazione al di fuori delle mura del Grande Fratello, e anche se è ancora troppo presto per poterlo confermare Giulia e Francesco continuano a vivere sereni la loro storia lontano dai riflettori. A farcelo capire è stata proprio lei in una storia Instagram pubblicata qualche ora fa in cui festeggia assieme ai suoi amici gieffini e a Francesco.

Francesco si lascia andare con Giulia: baci e affetto su Instagram con gli ex gieffini

Giulia ha prima fatto una storia in cui riprendeva tutti gli amici con sottofondo la canzone Felicità put**ana dei Thegiornalisti prima di riprendere solo Francesco mentre si sentivano le parole “quanto sono felice”. Dopo qualche altra storia la Salemi è comparsa proprio con Monte in una storia dedicata ai fan. “Mi tratta male”, ha così esordito la Salemi prima di sentirsi rispondere “Ma guardatela si sistema ogni cinque minuti” da Francesco. “Mattè – ha poi continuato Giulia rivolgendosi all’amico Matteo che era con loro –, non mi dà il bacino”. Nella storia successiva i due hanno continuato a stuzzicarsi: “Qua c’è una congiura contro di me – ha esclamato ironicamente Giulia – perché Frà ha detto ‘Hai visto quando la ca**iavo?’ e Mattè: ‘Faceva bene’. No, io non concordo. Chi è che è dalla mia parte?“. E non è la prima volta che Francesco e Giulia ci regalano questi dolci siparietti: un po’ di tempo fa alcuni video avevano mandato in visibilio i fan della coppia.

Le news su Giulia e Francesco e sulle coppie Vip appena nate

Francesco insomma ci sembra davvero che si stia lasciando andare a differenza di quanto si è sempre detto sul suo conto e contro tutte le accuse che gli sono state rivolte quando era ancora in casa. Speriamo questa storia continui perché nonostante tutto i due assieme sembrano trovarsi molto in sintonia. Vi ricordiamo ad ogni modo che non sono solo loro le coppie Vip nate in questo periodo: pensate a Giulia e Irama ad esempio e alle coccole notturne che hanno fatto impazzire i fan (e non si è parlato solo di coccole… avete letto le ultimissime su Andrea Damante e la De Lellis?). E che dire di Jane ed Elia? Le news sul loro conto sono tutt’altro che negative, anche in questo caso contro qualsiasi previsione che si era fatta quando stavano al Gf Vip 2018. Tante le coppie famose che stanno nascendo insomma e altrettanti saranno senz’altro i follower che vorranno sapere tutto sul loro conto!