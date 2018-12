Giulia De Lellis e Andrea Damante, una foto scatena i fan: “Corri e riprenditela!”

Andrea e Giulia news: una foto dell’ex tronista di Uomini e Donne fa tanto parlare

Nonostante non stiano più insieme, molti fan di Andrea Damante e Giulia De Lellis li vorrebbero vedere di nuovo come coppia. Giulia ha fatto intendere più volte che non avrebbe potuto esserci alcun futuro con l’ex tronista di Uomini e Donne, ma che comunque avrebbe continuano a volergli bene. Ora come ora, il cuore della De Lellis non ha più spazio né per Andrea né per un altro uomo, visto e considerato che ha iniziato una fantastica storia d’amore col rapper Irama. Non si separano un attimo: lei lo segue sempre ai suoi concerti mentre lui agli eventi organizzati da Giulia De Lellis (e non ne sono pochi). La loro relazione prosegue a gonfie vele, ma ora una foto pubblicata su Instagram da Andrea Damante ha fatto scatenare i fan!

Andrea Damante e quella foto al Colosseo (senza Giulia)…

Andrea ha aggiornato il suo profilo Instagram con uno scatto fatto davanti al Colosseo. Il monumento romano protagonista di un’esterna di Giulia e Andrea che i telespettatori di Uomini e Donne non hanno proprio scordato. Ed ecco che scatta l’effetto-nostalgia! Questi sono stati alcuni commenti (e vi assicuriamo che ce ne sono a bizzeffe) di alcuni sostenitori della coppia formatasi nel dating show di Canale 5: “Quel posto. Che ricordo… tu e una ragazza col cappello!”, “Quel posto vale più di tutti gli altri”, “Vai a riprenderti Giulia!”, “Quel posto…”, “Tu, il Colosseo, ma manca qualcuna. Corri e vai a riprenderti Giulietta. Crediamo in voi”. Giulia, invece, pubblica foto e video in cui si coccola con Irama…

Uomini e Donne, Giulia e Andrea non si vedono più: le strade si sono davvero divise

Non è facile, per i loro sostenitori, dimenticare le emozioni provate grazie a Giulia e Andrea a Uomini e Donne. Il passato non ritornerà per loro: hanno avuto la possibilità di riprovarci, ma hanno deciso di comune accordo di chiudere la storia definitivamente. Sono invece riusciti a superare un periodo difficile Fabio Colloricchio e Nicole Mazzocato, che adesso sono arrivati persino a farsi delle promesse importanti. Protagonisti di una bellissima storia anche Francesca Del Taglia ed Eugenio Colombo, che si sono scambiati pubblicamente delle dolci parole.