Jane Alexander preoccupata per l’occhio e confessa su Elia: “Umore come dolore”

Jane Alexander, occhio non migliora: cosa le è successo?

Dopo il Grande Fratello Vip, Jane Alexander ha fatto chiarezza sulla sua vita privata: vuole avere un futuro con Elia Fongaro. Stanno quindi ufficialmente insieme. Sta vivendo un periodo stupendo della sua vita, anche se c’è un piccolo problema che non le permette di essere completamente serena. Ha spiegato chiaramente tutto sul suo profilo Instagram, tramite il quale ha fatto anche una confessione su Elia. Il reality show di Canale 5 è finito da pochi giorni, ma le news su Elia e Jane non finiscono mai! Anche perché si sono intromesse nella loro storia delle persone che potrebbero – e sottolineiamo “potrebbero” – rendere più precario il loro equilibrio di coppia.

Il dolore di Jane Alexander: la confessione dopo il Gf Vip 2018

Vi parliamo innanzitutto del problema all’occhio di Jane Alexander: avrete senz’altro notato che l’attrice ha portato una benda al Gf Vip 2018. Credeva che avrebbe potuto sbarazzarsi molto presto di quella benda e invece non è stato così: “Oggi Roma è uggiosa e bagnata e io quando fa così la amo poco, lo ammetto. L’occhio non guarisce e il mio umore un po’ si adegua alla pioggia e al dolore. Ma no! Non va bene e così ho deciso di smettere di fumare ieri. Oggi ho fatto due tiri e l’ho buttata subito e non mi va per niente. Forse una sigaretta elettronica potrebbe essere una soluzione, almeno per la manualità, che manca”. Un periodo di profondi cambiamenti, questo, che sicuramente saranno resi possibili anche grazie a Elia. E nessuno riuscirà a fermali, nemmeno la vecchia fiamma dell’ex Velino!

Elia e Jane news, presto prove di convivenza?

Per Francesco e Giulia del Gf ci sono delle importanti novità così come per Jane Alexander ed Elia Fongaro: potrebbero decidere di andare a vivere insieme. E, su Instagram, l’attrice non è riuscita a nascondere quanto le manca il suo fidanzato: “Nel frattempo la ricerca di casa continua e la positività a qualche parte la trovo. Daje, che è un bel periodo! Vi abbraccio tutti. Grazie, sempre. Mi manchi”. C’è ancora chi li attacca pesantemente, ma loro ora sono proiettati su un futuro che si prospetta meraviglioso!