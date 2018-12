Uomini e Donne registrazione: arriva il fratello di Tina tra lacrime e segnalazioni

Registrazione Uomini e Donne Over: accuse, segnalazioni e accordi segreti in puntata

Nell’ultima registrazione di Uomini e Donne è successo davvero di tutto e una sintesi serve davvero perché in caso contrario finireste per perdervi tra le news infinite sul Trono Over. Vediamo anzitutto chi sono stati i protagonisti indiscussi: Gemma, Rocco e Paolo; Angela, Gianni, Tina e suo fratello (no, non è uno scherzo); Gianluca, Roberta, Alessio e Riccardo; Armando e Noel; Michele e Luisa; infinite Valentina e Alfonso. Tante coppie nascenti, o presunte tali insomma, in questa registrazione ricca di colpi di scena. Nel proporvi le anticipazioni cercheremo di essere sintetici e chiari e ci soffermeremo soprattutto sulle vicende che non abbiamo ancora trattato. Tenetevi forte comunque perché in studio si è parlato di accordi, segnalazioni e molto altro ancora!

Uomini e Donne Over anticipazioni: Angela ancora sotto accusa, Romano ribadisce il suo disinteressa

La puntata è iniziata parlando dei momenti di intimità di Gemma e Rocco ed è proseguita con delle accuse davvero pesanti a Barbara. Si è poi passati ad Angela che ha scritto una lettera ad Aladino perché – scrive Il Vicolo delle News – Babbo Natale le ha regalato la lampada. La dama non ha fatto altro che ripetere quello che lei cerca in un uomo attirando ancora una volta le critiche di Gianni Sperti e di Tina Cipollari. Angela stava anche frequentando un uomo che però ha deciso di lasciare perché troppo adulto per lei. In studio si è parlato di nuovo di Romano che a Romana aveva fatto notare come Angela fosse bellissima sulla rivista di Uomini e Donne; Angela a quel punto gli ha chiesto come mai avesse deciso allora di chiudere, vista la sua attrazione nei suoi confronti: lui non ha voluto sentire ragioni e ha più volte sottolineato di non essere più interessato a lei. Ma Angela è stata protagonista di un altro divertentissimo momento che ha coinvolto anche Tina e la sua famiglia!

Lo scherzo del fratello di Tina Cipollari ad Angela: risate assicurate a Uomini e Donne

Si tratta di uno scherzo organizzato dalla Cipollari con la complicità di suo fratello. Maria ha fatto entrare in studio un uomo molto affascinante di 64 anni che Angela sembrava apprezzare parecchio. Gianni la criticherà molto perché avrà le prove, secondo lui, del fatto che lei sia interessata solo a quelli più giovani e lei ovviamente risponderà inconsapevole del tranello ordito. Dopo lo scambio di battute infatti Maria rivelerà tutto ad Angela: quell’uomo è il fratello di Tina; è stata un’occasione anche per conoscere la famiglia dell’opinionista, visto che l’uomo parlerà proprio della sorella e dirà a tutti di trovarsi molto bene con lei. Il siparietto si è inserito all’interno di una puntata che – come dicevamo – è stata ricchissima di segnalazioni, accuse e abbandoni (seppur temporanei).

Gianluca e Roberta anticipazioni: lui esce fuori dallo studio quasi in lacrime

Tra le coppie che faranno maggiormente parlare di sé c’è senz’altro quella formata da Roberta e Gianluca. In realtà lei ha voluto conoscere Alessio e si è detta molto attratta anche da Riccardo, assente in puntata per motivi famigliari. Il punto è che quando Alessio e Roberta hanno iniziato a parlare Gianluca si è alzato e si è messo al centro dello studio vicino a lei e ha raccontato tutta la verità: i due in realtà si sono sentiti fino al giorno prima della registrazione quando le ha portato anche un mazzo di rose. Roberta poi ha raccontato di una lettera che lui le ha scritto in cui confessava di provare dei forti sentimenti; lei però non gli crede più e ha continuato a tenere il punto anche quando lui l’ha implorata inginocchiandosi. Tina e Gianni si sono mostrati scettici: “Per loro – scrive Il Vicolo delle News – non è finita anzi… stanno facendo finta e che fra qualche settimana diranno che sono tornati insieme”. A un certo punto Gianluca è uscito dallo studio quasi in lacrime e lei lo ha seguito: entrambi non hanno più fatto rientro.

Anticipazioni Trono Over, tra Armando e Noel spunta Riccardo (ma i due si piacciono parecchio)

L’altra coppia che ha fatto discutere è stata quella formata da Armando e Noel. Dopo una serie di battibecchi si è capito che anche se a lui ha dato fastidio che lei si sia sentita con Riccardo gli piace comunque moltissimo. L’ex di Ida sta facendo insomma l’esatto opposto di ciò che sta facendo lei. A far confessare tutto a Noel comunque è stata Maria che le ha chiesto se fosse innamorata; lui invece ha confessato dopo l’insistenza di Tina e Gianni. Alla fine hanno deciso di continuare a frequentarsi, anche se Maria durante la discussione ha fatto notare ad Armando che sono arrivate parecchie segnalazioni anonime sul suo conto stando alle quali sarebbe fidanzato. Veniamo ora alle ultime anticipazioni sugli Over e alle news sul Trono Classico.

Tutte le altre anticipazioni sul Trono Over e le ultimissime sul Trono Classico

In studio si è parlato anche della nuova conoscenza tra Michele e Luisa oltre a quella di Valentina e Alfonso. Erano presenti anche Sossio e Ursula che nonostante le ultimissime che hanno spiazzato tutti non hanno parlato della loro storia d’amore; infine si è presentato il 70enne Giovanni che ha dichiarato di fare parecchi regali alle donne che frequenta. Per quanto riguarda il Trono Classico invece sappiate che Teresa potrebbe aver perso due importantissimi corteggiatori e che Lorenzo nonostante gli avvertimenti di Maria non ha cambiato affatto atteggiamento; anche Andrea ha fatto parlare molto di sé per aver fatto piangere tutti in puntata, e sempre di lacrime si parla per un altro Andrea, Dal Corso, che ha reagito malissimo al comportamento di Teresa. Tantissimi colpi di scena insomma in questi due ultimi giorni di registrazioni: Uomini e Donne ci regalerà davvero delle puntatone da non perdere!