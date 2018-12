Sossio e Ursula oggi, proposta di matrimonio a sorpresa: “Aspetto il tuo sì”

Uomini e Donne, Ursula e Sossio vicini al matrimonio? Lui sorprende tutti!

Eravamo proprio convinti che, dopo la tremenda esperienza a Temptation Island Vip, per Sossio e Ursula non ci sarebbe stato nessun futuro e invece in quest’ultimo periodo ci stanno sorprendendo parecchio. Perché? Tra i loro progetti futuri c’è il matrimonio. Precisiamo: è Sossio Aruta a volersi sposare quanto prima con Ursula Bennardo, visto che quest’ultima non si fida ancora completamente di lui. Però è vero che il sentimento nei suoi confronti non è cambiato. Lo ama nonostante quello che è successo a Temptation Island. Ha provato a conoscere alcuni cavalieri del trono Over di Uomini e Donne, ma tra i suoi pensieri c’è sempre stato lui. E non ha mai nascosto quel sentimento che ancora prova.

La proposta di matrimonio di Sossio Aruta a Ursula Bennardo

Periodo di grandi promesse, questo! Nicole e Fabio hanno fatto delle confessioni importanti e lo stesso ha fatto Sossio Aruta attraverso il suo profilo Instagram. La prima grande novità di Sossio di Uomini e Donne è quella riguardante la carriera da calciatore: “La mia avventura calcistica continua. Alle soglie dei 48 anni, firmato l’ennesimo contratto calcistico con il Grottaglie. E ricomincia l’inseguimento per i 400 goal in carriera. -23 al traguardo!”. La seconda – quella più importante – riguarda la proposta di matrimonio a Ursula: “Il destino ha voluto che mi avvicinassi a te e ora aspetto solo il tuo ‘sì, per sempre'”.

News Uomini e Donne: cosa sta succedendo?

Ursula sarà pronta a fare il grande passo? Ha ancora delle riserve nei confronti del calciatore. Anche Gemma Galgani (che è stata ultimamente distrutta per il suo lavoro) non riesce completamente a fidarsi degli uomini che la corteggiano. Situazione diversa, invece, quella del trono Classico: le ultime anticipazioni ci hanno rivelato delle dinamiche che sicuramente vi lasceranno senza parole! O ormai vi siete abituati ai colpi di scena di Uomini e Donne?