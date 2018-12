Nicole e Fabio news, messaggio che stupisce: “Ci sono state delle promesse”

Uomini e Donne news, Fabio e Nicole: promesse importanti per la coppia

Ci sono delle importanti notizie su Nicole e Fabio di Uomini e Donne! I due ragazzi, sempre attivissimi su Instagram, hanno fatto capire che ci sono state delle promesse importanti tra di loro. Di cosa si tratta? Molti pensano che Fabio le abbia fatto la promessa di matrimonio, qualcun altro invece che si sia giurati amore eterno (e non serve per forza il matrimonio per parlare di questi sentimenti). L’ultimo post pubblicato da Nicole Mazzocato su Instagram ha aumentato la curiosità dei suoi fan, che vogliono sapere a quali promesse abbia fatto riferimento. Probabilmente sapremo qualcosa di più tra non molto.

Il messaggio di Nicole a Fabio: delle parole che sorprendono

“Il dettaglio, colui che fa la differenza, colui che noi fotografiamo per ricordarci quegli odori particolari, quella bella esperienza, quei colori che ci catturano! Era sera, ero a cena ed ero a Londra. Quasi un mese fa. Io e te, Fabio, ed era magico. Ci sono state delle promesse, ci sono state risate e tanti baci. Te li ricordi?”. Questo è il messaggio di Instagram pubblicato da Nicole per il suo Fabio. Quest’ultimo, però, non le ha risposto, ma ha messo un semplice cuoricino. Ma sempre su Instagram un altro personaggio dell’universo “Uomini e Donne” sta facendo molto parlare. A chi stiamo facendo riferimento? Ad Andrea Damante, che ha pubblicato una foto particolare legata a un ricordo indimenticabile con Giulia De Lellis.

Nicole e Fabio, ultime notizie sulla coppia di Uomini e Donne

Nicole Mazzocato, ultimamente, ha fatto chiacchierare anche per delle confessioni fatte nella notte sul suo passato. Fabio e Nicole, nonostante non partecipino a nessun programma televisivo, sono sempre seguiti su Instagram e hanno in cantiere tanti progetti lavorativi. Sono molto amati e raramente ricevono delle critiche… come invece succede alla dama Gemma Galgani! E adesso qualcuno ha avuto anche da ridire sul suo lavoro!