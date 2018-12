Gemma Galgani lavoro, volano parole pesanti e la dama si infuria: “Anaffettivi!”

Uomini e Donne, Gemma Galgani attaccata per una frase sul suo lavoro

Il lavoro di Gemma Galgani è stato preso più volte di mira non solo da Tina Cipollari, ma anche dai suoi detrattori che, sui social network – su Instagram in particolare – la attaccano gratuitamente. Gemma lavora in teatro, un bel lavoro, un lavoro nobile come tanti altri, che non dovrebbe far scoppiare polemiche e scatenare attacchi di gruppo. E invece succede anche questo nel mondo virtuale. La Galgani “ha commesso l’errore” di pubblicare un messaggio con cui ha spiegato quanto sia importante per lei e per gli altri il suo lavoro ed è stata presa di mira da un grande numero di hatar (ebbene sì, anche alcune dame di Uomini e Donne li hanno!), ai quali ha tentato di spiegare meglio cosa intendeva dire attraverso le sue parole. Anche se il messaggio è chiarissimo. E ne potrete constatare la limpidezza leggendo qui di seguito.

Il duro attacco a Gemma Galgani: la dama di Uomini e Donne senza parole!

“[…] Lavorare in teatro è una missione, non un lavoro – ha scritto Gemma Galgani su Instagram -. Significa anche essere sempre presenti, pazienti, attenti; significa vigilare con discrezione su quelle persone che si sentono da noi protette, al sicuro”. Dopodiché Gemma ha rivolto il suo pensiero alle vittime di Corinaldo: “[…] Io so per certo che alcune tragedie si possono e si devono evitare! Profondamente vicina a tutti coloro che sono devastati da questo dolore inenarrabile”. E, dopo le critiche feroci alla sua età, Gemma Galgani ha dovuto rispondere a questi tipi di commento: “Sei così insensibile da non comprendere il significato delle parole. Vergognati e comportati da persona educata!”. Non è stata l’unica critica al vetriolo che ha ricevuto. Qual è stata la risposta della dama del trono Over di Uomini e Donne?

La risposta di Gemma Galgani: dice basta alla cattiveria

Gemma è stata molto ferita dalla cattiveria di alcuni commenti e ha voluto rispondere in questo modo: “Vegliare… ho usato il plurale. Non ho scritto io! Noi addetti ai lavori. Non paragono il mio lavoro a quello di coloro che sono i soccorritori. Era per farmi meglio conoscere, ma inutile regalarvi quello che sono, quello che faccio. Siete anaffettivi”. Dall’universo “Uomini e Donne” sono trapelate anche altre notizie: Nicole e Fabio hanno parlato di un periodo difficile e abbiamo potuto leggere una fantastica dedicata fatta da Francesca Del Taglia al suo Eugenio Colombo.