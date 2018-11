Uomini e Donne, Gemma Galgani risponde a chi la critica per l’età

L’età di Gemma Galgani è un problema? Piovono critiche

Gemma Galgani è continuamente bersagliata sui social network. Non bastano gli attacchi di Tina Cipollari a Uomini e Donne! Il suo profilo Instagram, ad esempio, è invaso di persone che non si risparmiano, molte delle quali criticano la sua età, il suo modo di fare e la sua inesauribile voglia di stare in TV. Per alcuni, inoltre, è anche una talentuosa attrice, che quindi non cercherebbe l’amore vero nel dating show di Canale 5. Gemma, però, ha sempre dato larga dimostrazione di essere intenzionata ad innamorarsi (e non a caso ha conosciuto diversi uomini) ma nessuno, fino a questo momento, è stato in grado di farle provare le stesse emozioni del gabbiano George…

Gemma risponde alle critiche partite da Uomini e Donne

A Uomini e Donne, Gemma Galgani ha come rivale Tina Cipollari, che più volte ha sottolineato la sua età e porta sempre in studio quella che per lei è la sua sosia perfetta: una mummia! Una volta spenti i riflettori, Gemma si trova a rispondere a queste critiche anche sui social. Le sue risposte sono sempre educate, anche se le parole dei suoi detrattori risultano offensive. Adesso ha fatto capire a tutti che, nonostante l’età avanzi, lei si sentirà sempre un’eterna fanciulla: “A volte penso, immagino, spero qualcosa che non può accadere. E mi sento essere un eterno Peter Pan, che vive nel mondo che non c’è”. Per questo vuole innamorarsi come se fosse una ragazza spensierata… e ora ha baciato Paolo durante le ultime registrazioni!

Uomini e Donne, news su Gemma Galgani

Gemma di Uomini e Donne non perderà di certo il sorriso per queste critiche. Ormai ha le spalle larghe. Ne ha sentite di tutti i colori sul suo conto! Continua il suo percorso a Uomini e Donne – e sul programma sono emerse delle succulenti notizie – e se ne infischia di quello che dice Tina Cipollari o chi le va contro. Vorrebbe un amore da favola come quello di alcuni ex tronisti: magari una storia d’amore come quella di Luca e Ivana?