Fabio e Nicole, ultime notizie e confessioni: “Ferite che fanno ancora male”

Uomini e Donne, Nicole e Fabio news: le ultime confessioni sulla vita privata

Fabio Colloricchio e Nicole Mazzocato continuano a essere molto uniti. Sì, hanno avuto dei periodi di crisi, ma sono riusciti a superarli alla grande. Proprio quei momenti “no” hanno dato loro la possibilità di conoscersi meglio e di capire come impostare il loro rapporto. Ora possono dire, senza alcuna titubanza, di amarsi. Sono vicinissimi ai quattro anni di fidanzamento: ricordano spesso l’emozione provata nel giorno della scelta a Uomini e Donne. Quell’emozione è cresciuta sempre di più, diventando amore vero. Nicole e Fabio passano la stragrande maggioranza del tempo insieme e ovviamente non si separeranno né a Natale né a Capodanno, come hanno fatto sapere attraverso delle Instagram stories.

Ultime notizie Fabio e Nicole: un passato difficile

Sempre su Instagram (dove hanno parlato anche di matrimonio), Nicole Mazzocato ha raccontato qualcosa di privato riguardante il suo passato. Non ha avuto dei momenti sempre facili nella sua vita e questa notte ha deciso di aprire il suo cuore ai fan. Ecco cosa ha scritto: “Ho avuto un passato tormentato, quindi sì: i commenti brutti mi feriscono. E per di più riaprono ferite che fanno ancora male”. Aprirà presto il proprio cuore anche Lara Zorzetto? Sta facendo molto discutere la foto col presunto fidanzato!

Il sogno di Nicole Mazzocato per il 2019

Nicole di Uomini e Donne ha poi spiegato quello che si aspetta dall’anno nuovo: “Mi auguro tanta positività. Mi auguro di trovare belle persone nel mio cammino perché negli ultimi anni ho avuto la calamita per gente veramente cattiva! Spero di riuscire a esaudire i miei sogni e di rimanere la ragazza semplice che sono. Magari cercando, pian piano, di tirar fuori ancora di più i miei sentimenti ed emozioni che tendo a reprimere per paura”. Una positività che vorrebbe vedere rinnovata Georgette Polizzi, che ha appena fatto una fantastica dedica d’amore al suo futuro marito.