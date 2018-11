Fabio e Nicole news: si sposano? Arriva la risposta della coppia di Uomini e Donne

Gossip Uomini e Donne: Nicole e Fabio vicini al matrimonio?

Fabio Colloricchio e Nicole Mazzocato si sposano davvero? Alcune coppie di Uomini e Donne hanno fatto il grande passo. E adesso i fan di questi due ragazzi si stanno chiedendo quando ci sarà il loro matrimonio. Se hanno deciso già la data. Ah, e se hanno intenzione di avere un figlio! Nicole e Fabio non amano creare troppi progetti riguardanti la loro vita privata. Preferiscono vivere tutto quello che arriva come viene. Senza programmare ogni secondo della giornata. E sembra proprio che questa loro scelta stia funzionando alla grande, visto che – a dispetto di tanti – continuano a stare insieme!

Nicole Mazzocato parla di matrimono e figli

Alcuni fan hanno chiesto a Nicole se ci sarà presto il matrimonio con Fabio Colloricchio e l’influencer ha dato, senza problemi, qualche informazione in più. Ecco cosa ha detto su Instagram: “Un denominatore comune, mio e di Fabio, è il nostro lifestyle molto libero e senza progetti a livello relazionale! Viviamo alla giornata. Odio dover decidere l’anno in cui sposarmi o quello in cui avere un figlio. Non so come facciano le persone a decidere a tavolino la vita!”. Anche un’altra ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha deciso di vivere alla giornata col suo nuovo fidanzato (un rapper famosissimo!).

Fabio e Nicole si sposeranno… ma non ora!

Non sono sempre rose e fior, ovviamente, ma Nicole non si abbatte mai, come ha spiegato a una sua fan: “Sono una persona abbastanza positiva e cerco spesso di sdrammatizzare anche le cose gravi che mi accadono e mi sono accadute. Cerco di dar loro poca importanza e dopo poco tempo me le dimentico. P.S. Mi salvo perché ho una memoria che fa sch**o!”. Il matrimonio di Fabio e Nicole di Uomini e Donne non è stato stabilito. Si sposeranno senza informare nessuno?