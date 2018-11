Giulia De Lellis e Irama news: vacanze a Marrakesh? Gli indizi

Vacanze per Giulia De Lellis e Irama? News sulla coppia

Irama e Giulia De Lellis sono ufficialmente una coppia. Non si nascondono più. E hanno confermato il loro amore in più occasioni. Anche in TV. Dopo la storia con Andrea Damante, all’influencer sono stati attribuiti dei flirt che lei non ha mai confermato. Adesso però è davvero felice col rapper di Amici, che sembra aver trovato l’altra metà della mela. Coniugando gli impegni lavorativi e i loro incontri, sarebbero riusciti ad andare in vacanza a Marrakesh. Ci sono diversi indizi che farebbero proprio pensare che i due si stiano rilassando lontani dall’Italia. E le loro relazioni passate sono ormai chiuse per sempre.

Irama e Giulia De Lellis gossip: gli indizi sul loro viaggio d’amore

Irama, al Maurizio Costanzo Show, ha spiegato che ha chiarito tutto con le sue ex fidanzate. Ci sono stati diversi pettegolezzi sulla sua vita privata che dovevano essere al più presto chiariti. E lui lo ha fatto senza problemi. Ha detto tranquillamente di essere il fidanzato di Giulia De Lellis. Con la quale adesso si troverebbe a Marrakesh, come ha scritto Spysee.it: “[…] Ecco i tre indizi che ne fanno una prova: 1. In un video di Giulia in lontananza si scorge proprio la sagoma del vincitore di Amici; 2. Nel video di Irama, il cantante dice ‘Quando torno a Milano’; 3. Lo sfondo del video è quello di un noto hotel di Marrakesh”.

News Giulia e Irama: li vedremo presto in TV?

Un video di Giulia e Irama in vacanza insieme no? Tanto ormai sono usciti allo scoperto! La De Lellis è volata a Marrakesh per il progetto con il brand Blumarine e Irama ne avrebbe approfittato per passare del tempo con lei. Dopo le vacanze, li vedremo in qualche programma televisivo? Magari Maria De Filippi deciderà di invitarli a Uomini e Donne! Ad Amici rivedremo di sicuro Irama, che presenterà il suo nuovo brano.