Uomini e Donne gossip, Andrea Dal Corso commosso: qualcosa non quadra

Uomini e Donne gossip: Andrea Dal Corso commosso, ma un dettaglio non convince il pubblico

A Uomini e Donne la reazione di Andrea Dal Corso stupisce tutti. Il corteggiatore di Teresa Langella si mostra commosso in studio. Scendendo nel dettaglio, l’ex tentatore di Temptation Island dietro le quinte guarda l’esterna fatta con la tronista. Quanto accaduto durante la loro uscita suscita in lui delle emozioni. Appena entra in studio, Maria De Filippi fa notare che Andrew si è lasciato andare dietro le quinte commuovendosi. Quando si siede rivela di essersi particolarmente emozionato nel vedere questa esterna, in quanto ha visto Teresa molto felice. Effettivamente la Langella si è mostata molto serena in compagnia di Andrea. In realtà, non era mai stata vista in questo modo a fianco a Dal Corso. La tronista ha sempre ammesso di nutrire dei forti dubbi nei confronti del corteggiatore. Ora, però, sembra che l’atteggiamento di Andrew stia riuscendo a conquistare il cuore della bella Langella. Tutti in studio, compreso il pubblico da casa, notano che Teresa è realmente coinvolta.

Gli abbracci e gli occhi della Langella dimostrano il forte interesse che che prova nei suoi confronti. Commosso Andrea rivela di essere molto felice di aver fatto parlare Teresa al telefono con sua madre. Il corteggiatore ha dato la possibilità alla tronista di fare gli auguri di compleanno a sua mamma, attraverso una chiamata. Ma c’è un fattore che il pubblico non riesce a mettere da parte. A detta di molti telespettatori, Andrew avrebbe improvvisamente cambiato atteggiamento, ma anche abbigliamento. Sul web gli utenti sono convinti che il corteggiatore abbia scelto di fare dei cambiamenti proprio per sorprendere Teresa. Ma, a questo punto, il pubblico sembra essere convinto del fatto che Dal Corso non sia se stesso.

Gossip Uomini e Donne: Andrew conquista Teresa, ma il pubblico non è convinto

Andrea continua a non convincere il pubblico, sebbene in studio tutti abbiano notato il legame che lo unisce a Teresa. I telespettatori sono sicuri che Dal Corso stia in realtà prendendo in giro la tronista. Quest’ultima ha sempre avuto dei dubbi nei confronti del corteggiatore. Ora, però, Andrew sembra essere riuscito a conquistare la fiducia di Teresa. La Langella, infatti, dichiara: “Ora ti sento”. Intanto, sul web si legge: “Andrea che prova a fare il ragazzo semplice e istintivo, mi fa davvero pena. È tutto programmato, ma si vede dai”. Non ci resta che attendere per capire come procederà questa conoscenza.