Uomini e Donne anticipazioni: Andrea piange per Teresa, padre di lei interviene

Andrea Dal Corso eliminato da Uomini e Donne? Sembra per sempre

Il Vicolo delle News ha aggiunto interessanti dettagli sulle anticipazioni di Uomini e Donne che riguardano Andrea Dal Corso e il suo percorso in trasmissione. Teresa Langella non sembra essere intenzionata a richiamarlo e questa scelta l’ha confermata più volte durante la registrazione. Siamo tutti stati sorpresi da questa decisione, anche se non è la prima eliminazione, diciamolo; il punto è che adesso Teresa sembra fare sul serio. Cerchiamo di fare il punto della situazione parlando non solo dell’eliminazione ma anche del trono e del disagio della tronista.

Anticipazioni Uomini e Donne: Teresa spiega perché ha eliminato Andrea, lui senza parole

“Queste cose solo Andrea me le può fare!” sono alcune delle parole con cui Teresa ha reagito alla sorpresa del suo corteggiatore. “Lo so – scrive Il Vicolo riportando le parole di Andrea dette in esterna – che a te piacciono le cose più semplici ma questo è fatto di proposito perché io volevo vederti sorpresa, vederti in imbarazzo, stupirti”. Esterna impeccabile insomma con Teresa davvero emozionata. Nessuno si sarebbe mai immaginato in effetti che in studio sarebbe successo di tutto, un po’ come ciò che è accaduto tra Antonio e Kevin dentro lo studio e nel dietro le quinte.

Uomini e Donne news, Andrea parla col padre di Teresa

Ciò che ha colpito tutti è stato anche l’intervento del padre di lei: Teresa infatti ha detto che suo padre è preoccupato e, una volta passatoglielo al telefono, è stato proprio quest’ultimo a dire che vorrebbe fare una chiacchierata con lui. Se persino il papà è intervenuto insomma evidentemente a Teresa Dal Corso piace parecchio.

News Andrea e Teresa, la tronista rifiuta il bacio e spiega perché non si fida

I dettagli che abbiamo letto su Andrea e Teresa ci illustrano chiaramente perché la ragazza non riesce a fidarsi di Andrea. La tronista crede che lei possa essere in grado di entrare nella sua vita e adattarsi, per quanto non sia disposta a vivere sempre così; crede allo stesso tempo tuttavia che lui non potrebbe mai adattarsi a lei. I dubbi su Andrea effettivamente non sono immotivati, visto che lui era sceso dopo la chiamata di Mara Fasone, che oggi continua a far parlare di sé; il punto è che lui si comporta da persona estremamente interessata e ha ribattuto sistematicamente che lei ormai si è fatta quell’idea di lui e non la vuole cambiare.

Anticipazioni Trono Classico: due mondi diversi

Teresa è convinta che lui “non le voglia bene fino in fondo” perché se così fosse stato non l’avrebbe accusata di avere un’agenzia. Lui ha replicato dicendo che anche lei lo ha sempre accusato di qualsiasi cosa ma lei ha spiegato che lo ha fatto senza inventare nulla. Queste anticipazioni dettagliate su Uomini e Donne ci fanno capire insomma che a Teresa Andrea piace davvero e che forse l’interesse nei confronti di Antonio sta scemando. Difatti le news sulla tronista parlano anche di lui dopo aver ribadito che “mentre lei nel suo ci si vedrebbe, perché può andare a qualche festa se deve, non riesce a vedere lui [Andrea ndr] nel suo che è fatto di piccole cose”.

Andrea scoppia a piangere: il trono è vicino? Tutte le news

Se siete interessati al gossip sui toto-tronisti non escludete Andrea tra i possibili candidati perché in studio si è parlato anche di questa opzione, caldeggiata da Tina che assieme a Gianni era davvero indisposta nei confronti della tronista. Nel frattempo Andrea è scoppiato a piangere e Teresa nonostante l’invito di Maria a pensarci meglio ha risposto che non intendeva cambiare idea. Che abbia avuto un ripensamento dopo aver parlato meglio col papà? Tutto potrebbe essere: intanto Antonio ha iniziato a sentirsi un ripiego e le sue impressioni hanno trovato conferma nelle parole di Gianni.

Le anticipazioni sulla registrazione e le ultimissime sui tronisti

Ovviamente in puntata è successo molto di più: in studio sono scoppiati tutti in lacrime per Andrea Cerioli, Lorenzo l’ha combinata davvero grossa e rischia di perdere entrambe le corteggiatrici, Ivan inoltre ha assistito a litigi infiniti tra le sue. Una puntata movimentatissima che, a dire il vero però, ci interessa di più per quello che accadrà ad Andrea e Teresa.