Francesco Monte e Giulia Salemi lontani, lei si consola con nonna: il messaggio

Francesco e Giulia sempre insieme, il messaggio della nonna dopo il Gf Vip 2018

Francesco Monte e Giulia Salemi continuano a vivere felici la loro storia d’amore dopo il Gf Vip 2018 e sembrano destinati a stare insieme per molto tempo, visto che, uscito dal reality show, Francesco ha cambiato decisamente atteggiamento nei confronti della sua dolce metà. Adesso che sono lontani, a consolare la Salemi è stata la sua dolce nonnina che le ha augurato il meglio e che pur non avendo nominato direttamente Monte sembrava voler indirizzare proprio un messaggio a lui e a sua nipote. Ma veniamo subito al dunque.

Il messaggio della nonna di Giulia per il suo futuro

Francesco e Giulia si erano separati da qualche ora e Giulia ne ha approfittato per farsi sbaciucchiare dalla sua nonnina che oggi le ha detto delle parole bellissime. “Ti auguro tanta felicità – queste le parole della nonna –, tanta serenità e tanto lavoro, e salute”. Come dicevamo, non c’è alcun riferimento diretto a Francesco ma la nonna di Giulia, che è una delle persone più importanti della sua vita, sa bene che Giulia sta vivendo una bellissima storia d’amore; l’augurio di felicità e serenità non poteva che riferirsi di conseguenza anche a Monte. Un bel messaggio per la coppia insomma, che intanto continua a sorprenderci con i suoi post Instagram: avete visto le foto pubblicate di recente?

Il futuro di Giulia e Francesco, e la rivincita di lui dopo l’addio di Cecilia Rodriguez

Francesco e Giulia stanno vivendo senz’altro una bella storia, non una di quelle travolgenti ma senz’altro vera e probabilmente fatta di gesti concreti, visto che Francesco ha più volte dimostrato di essere un tipo pragmatico. Recentemente Ignazio ha fatto un bellissimo gesto d’amore per la sua Cecilia, e tutti ne sono rimasti piacevolmente sorpresi. Aspettiamo con ansia il primo importante gesto d’amore di Francesco, ora che il suo atteggiamento è palesemente cambiato!