Francesco Monte e Giulia Salemi felicissimi, le foto che fanno impazzire i fan

Francesco e Giulia, news dopo il Grande Fratello Vip: i due insieme continuano a sognare

Francesco Monte e Giulia Salemi sono sempre più felici e convinti di vivere la loro bellissima storia d’amore. Ormai possiamo dirlo senza avere paura di esagerare: la coppia sembra aver trovato il giusto equilibrio per vivere bene assieme e per non litigare quindi ogni giorno. Dimenticate insomma la coppia del Grande Fratello Vip 2018 e tenetevi pronti a conoscere una coppia diversa in cui sono i sorrisi a fare da protagonisti e l’amore a regnare incontrastato. Le ultime foto di Giulia e Francesco peraltro lo confermano senza dubbi.

Le foto di Giulia e Francesco fanno impazzire i fan

Potete vederle in apertura dell’articolo: si vedono Francesco e Giulia sorridere insieme a letto e mostrare a tutti i loro momenti di felicità. Alla faccia delle malelingue insomma i due ex gieffini continuano a vivere felici la loro storia d’amore, come Elia e Jane del resto, che oggi ci hanno sorpreso con un post davvero eloquente su Instagram. E pensare che non si tratta neanche dell’unico post pubblicato dai due: recentemente ad esempio Monte è uscito allo scoperto con un gesto bellissimo nei confronti della sua fidanzatina. Possiamo chiamarla così ora, sì?

La storia d’amore tra Giulia e Francesco, una scommessa vinta

Francesco e Giulia continuano insomma ad essere felici nonostante le critiche iniziali. I due hanno conosciuto i rispettivi amici e le liti di un tempo, quelle in cui veniva tirata anche Cecilia in ballo, sembrano solo un lontanissimo ricordo. Siamo molto contenti per Giulia che ha sempre creduto in questa storia tormentata dai fantasmi del passato, e speriamo davvero che i due possano continuare a viversi senza troppe complicazioni. Ovviamente tenendoci aggiornati non solo con post su Instagram ma anche con queste bellissime foto pubblicate tra le stories!