Jane Alexander, l’imprevisto prima di Natale e la rivelazione su Elia Fongaro

View this post on Instagram

Roma. Piove, ed io la pioggia la digerisco poco e male. Poi stiamo sotto Natale, e quindi niente contratto registrato, che significa niente Acea, e niente luce, traslocatore impegnato e niente mobili. #disagio, ma manco troppo. Una parte di me si diverte un sacco, e già sto organizzando il primo capodanno a lume di candela a casa Alexander.😍😉 Grazie @ale_s_bianchi per la foto @sandygiuffrida_mua per il trucco @alessandrorocchihair per i capelli 🙏 @simonebellimakeup @coupdetheatre17 per il vestito vintage e @frauitalia per gli stivali 😉 #citofonarealexandercandlelightedition #comeonbabylightmyfire #mimanchi #teamjane #jelia #wishyouwerehere