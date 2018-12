Cecilia e Ignazio, il gesto d’amore e le emozioni di lei: la coppia al settimo cielo

Cecilia e Ignazio news, la coppia sempre più innamorata

Cecilia e Ignazio continuano ad essere una delle coppie più seguite dagli appassionati di gossip, anche ora che Francesco e Giulia sono usciti dal Gf Vip 2018 e tutti si chiedono se hanno intenzione di fare sul serio oppure no. La Rodriguez è innamoratissima del suo Moser e proprio recentemente infatti ha confessato di sentirsi pronta per formare una famiglia: non pensa ancora al matrimonio con la sua dolce metà ma un figlio lo vuole senz’altro, anche perché il caro dolce Santiago avrà pure bisogno di un cuginetto, no? Le emozioni di Cecilia potete immaginarle se date un’occhiata ai post che pubblica tra le sue storie Instagram.

Un anello per Cecilia, Ignazio sorprende la sua amata

Di recente infatti la fidanzata di Ignazio Moser ha pubblicato una storia che avrà senz’altro fatto piacere ai fan: Cecilia ha mostrato un anello stupendo scrivendo anche “x 2” seguìto da un cuore. Dalle stories si capisce che i due sono a cena in un bel locale e che stanno festeggiando da soli questo secondo Natale insieme. Un bel momento per ogni coppia, non c’è che dire, soprattutto se pensate che di solito si è molto scettici su coloro che si innamorano nei programmi televisivi. Lo stesso si potrebbe dire di Francesco Monte e Giulia Salemi, che recentemente hanno pubblicato delle foto molto eloquenti, anche se sul loro conto è ancora presto per avere sicurezze.

Cecilia e Ignazio, un bellissimo bacio prima del Natale

Pure Ignazio ad ogni modo ha pubblicato delle foto sul suo profilo Instagram: il ragazzo infatti si è mostrato in un video mentre bacia la sua Cecilia confermando che entrambi sono al settimo cielo e che le emozioni della Rodriguez sono anche le sue. Moser è stato molto criticato per il suo comportamento nei confronti di Monte, che peraltro ha tirato in ballo Cecilia anche durante una lite con Giulia al Gf Vip; possiamo dire senz’altro però che nonostante tutto i suoi occhi non mentono e urlano al mondo l’amore che prova la sua dolce metà.