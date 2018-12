Uomini e Donne, Andrea Dal Corso e Dasha insieme: come reagirà Teresa Langella?

Andrea Dal Corso e Dasha insieme: la sorpresa del corteggiatore di Teresa a Uomini e Donne

Uno dei problemi di Teresa Langella riguardo alla sua eventuale storia con Andrea Dal Corso dopo Uomini e Donne è senz’altro l’ambiente che lui frequenta. In una delle ultime puntate infatti la verace tronista gli ha detto chiaramente che anche se riesce ad adattarsi a ogni contesto lei è comunque una persona completamente diversa e molto più semplice rispetto a lui. La stessa Teresa ha sempre contestato ad Andrea inoltre il fatto che sui social network lo vede distante a differenza di quanto vivono le loro esterne. La nostra domanda adesso è questa: come reagirà la tronista al fatto che Andrea e Dasha si conoscono? No, non parliamo di una Dasha qualsiasi ma della bella modella che aveva fatto breccia nel cuore di Stefano Sala prima dell’inizio del Gf Vip 2018.

Uomini e Donne news, la foto di Andrea e Dasha insieme

Quando parliamo di conoscenza non facciamo riferimento a una eventuale frequentazione in termini amorosi: ci riferiamo infatti all’ultimo post che lui ha pubblicato su Instagram. Si tratta molto probabilmente di uno scatto pubblicitario che Andrea ha commentato così: “Con questa simpatica foto natalizia vorrei cogliere l’occasione per presentarvi due Splendide signorine dolcissime e con un cuore grande grande [il riferimento è alle altre persone presenti nell’immagine ndr] La mitica @dasha.kina invece non ha bisogno di introduzioni! Un abbraccio a tutte voi!”. Pronto il commento di Dasha che si è limitata a scrivere un “Che bello” seguìto da una faccia con gli occhi a cuore e da un cuore. Solo ieri Andrea ci ha fatto sapere di avere a che fare con un attore e un gieffino che conosciamo molto bene, e oggi scopriamo che non sono solo queste le sue conoscenze nel mondo dello spettacolo.

Uomini e Donne, Teresa e Andrea: quale futuro per la coppia?

Non sappiamo come reagirà Teresa, soprattutto dopo che Andrea l’ultima volta ha pianto dimostrando tantissimo interesse per lei. Il punto in effetti non è quanto interesse provi il bel corteggiatore, che recentemente peraltro ha raccontato di essere stato derubato, ma la sua vita e le sue conoscenze. Non sappiamo neanche se Teresa lo abbia richiamato, a dire il vero, ma siamo convinti che non sia finito tutto con l’eliminazione dell’ultima registrazione. Le incognite su questa storia insomma sono tante, e anche se Andrea non ha fatto assolutamente niente di male – anzi la foto che ha pubblicato è davvero carina – forse Teresa non reagirà proprio benissimo.