Francesco Monte e Giulia Salemi, lei confessa: “E chi lo dimentica questo momento”

Francesco e Giulia, post pieni d’amore su Instagram dopo il Gf Vip 2018

Ancora una volta Francesco Monte e Giulia Salemi fanno parlare di sé per i post che pubblicano, ora uno ora l’altra, e soprattutto lei a dire il vero, su Instagram. La fidanzata di Francesco Monte infatti è una vera social addicted e non perde l’occasione di condividere con i suoi follower ricordi, momenti bellissimi e molto altro ancora. Di recente infatti l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha postato tra le sue storie Instagram una foto che a molti fan sarà sicuramente piaciuta, visto ciò che rappresenta. Veniamo subito al dunque.

Giulia e Francesco, le news e i ricordi sul Gf Vip 2018

Basta dare un’occhiata al profilo della Salemi per capire quanto tenga al rapporto coi suoi fan. Giulia infatti non nasconde le sue emozioni e questo è bello per chi la segue. Uno degli ultimi post che ha condiviso, repostandolo dalla pagina giulysalemi, è una foto che ritrae lei e Francesco mentre si baciano e che ha commentato così: “E chi se lo dimentica mai questo momento ah ah ah”. Momento nostalgico misto a divertimento insomma per una ragazza che ha vinto la sua scommessa: pochi si aspettavano che Francesco e Giulia avrebbero continuato a vedersi e invece lei è andata dritta per la sua strada. E la stessa determinazione l’ha messa anche in altro: basti pensare all’ultima foto che ha commentato su Instagram e che Benedetta Mazza ha condiviso.

Giulia innamorata pazza di Francesco: la coppia guarda felice al futuro

Giulia e Francesco hanno dovuto superare molti ostacoli dovuti soprattutto all’atteggiamento disincantato di lui. Le ultime news sulla coppia ci fanno pensare tuttavia che ormai quei momenti sono acqua passata e che quindi tutto stia andando davvero per il meglio. L’ultima volta Fariba ha mostrato a tutti il suo dolore in un post, e Giulia sicuramente ci avrà parlato senza però condividere nulla coi fan: questo però non ha frenato la sua gioia e il suo entusiasmo verso il futuro. Il passato – lo sa anche mamma Fariba – è lì per insegnarci qualcosa, e con lui tutte le persone che non ci sono più: Giulia ora guarda avanti e nel cuore porta anche il suo nuovo grande amore.