Fariba Tehrani, gran dolore per la madre: “Devo farmi forza e andare avanti”

Fariba Tehrani, il dolore su Instagram della mamma di Giulia Salemi

Siamo tutti abituati a vedere Fariba Tehrani come una donna forte e coraggiosa che ama sua figlia Giulia Salemi più di ogni altra cosa al mondo. Dopo il Grande Fratello Vip 2018 Fariba ha in effetti confermato quest’impressione postando foto e condividendo stati sulla vita e sulle sue esperienze. L’ultima storia pubblicata su Instagram ci fa conoscere però una donna diversa, molto meno forte e più fragile mentre ricorda la morte di sua madre.

La mamma di Fariba, un bel ricordo su Instagram: “Devo farmi forza”

Fariba è molto sincera quando parla di sua madre: “Non avrei mai immaginato – si legge su Instagram – che un giorno mi saresti mancata così terribilmente ma devo farmi forza, rialzarmi e andare avanti con il sorriso sulle labbra, come mi hai insegnato te mamma, perché questo è l’unico modo che ho per dimostrarti quanto tu sia stata importante per me”. La stessa importanza che ora ha Giulia Salemi, ultimamente protagonista del mondo del gossip per alcune news relative anche a Francesco.

Fariba malinconica, le dichiarazioni sulla madre: “Essere figli è un privilegio”

“Essere figli – si legge su una foto pubblicata sul suo profilo – è un privilegio che solo quando ti viene sottratto dalla vita comprendi perché è facile cadere nelle malinconie delle assenze di volti, voci e abbracci che ti hanno fatto grande… anche se faresti di tutto per tornare indietro nel tempo e ritrovarlo ancora lì quell’abbraccio con cui stringevi tutto il tuo mondo”. Parole dolci dunque per una donna che l’ha cresciuta e che continua a vivere nel suo cuore. Solo pochi giorni fa conoscevamo una persona importantissima per Giulia e oggi scopriamo qualcosa di più sul passato di Fariba. Non si può dire insomma che le due persiane non siano ricche di sorprese. Un po’ come Stefano Sala che recentemente ci ha spiazzato con una foto che nessuno si aspettava. Avete visto, vero? Vi lasciamo al post di Fariba: